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Общество18 августа 2021 11:40

Офтальмологи, которых советуют

Сегодня наши эксперты – врачи Клиники микрохирургии глаза ВЗГЛЯД®. Они расскажут, как лечат наиболее часто встречающиеся заболевания глаз
Источник:kp.ru
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Офтальмологи, которых советуют

Офтальмологи, которых советуют

Наш консультант – кандидат медицинских наук, врач-офтальмохирург Люткевич Василий Григорьевич.

Офтальмологи, которых советуют

Офтальмологи, которых советуют

Лазерная коррекция зрения

Сегодня существует более 20 методов исправления близорукости, дальнозоркости, астигматизма. Но наиболее результативным офтальмологи всего мира считают именно эксимер-лазерную коррекцию.

Технология LASIK (лазерный кератомилез) представляет собой современный вид коррекции зрения. LASIK может помочь как с врожденными, так и с приобретенными болезнями: близорукостью, дальнозоркостью, астигматизмом и пресбиопией (возрастным снижением зрения). В большинстве случаев лазерная коррекция зрения гарантирует хороший результат раз и навсегда. При этом процедура практически безболезненна, так как луч действует снаружи, не проникая внутрь глаза. Технология LASIK представляет собой уникальную комбинацию микрохирургической и эксимер-лазерной технологий. В основе эксимер-лазерной коррекции зрения лежит программа «компьютерного перепрофилирования» поверхности основной оптической линзы глаза человека - роговицы. По индивидуальной программе коррекции холодный луч «выглаживает» роговицу, устраняя все имеющиеся дефекты. При этом формируются нормальные условия для оптимального преломления света и получения неискаженного образа в глазу, как у людей с хорошим зрением, что позволяет забыть об очках с первой минуты!

Работа лазера по роговице длится всего 30-60 секунд. Выполняется под местной анестезией. Всего в операционной пациент проводит 15-20 минут. Перед процедурой проводится полная диагностика всех отделов глаза.

При возрастном ухудшении зрения (прес-биопии) применяется операция по коррекции зрения, которая называется «Биоптика». Операция «Биоптика» состоит из двух этапов: замена хрусталика и лазерная коррекция зрения. Сначала за счет искусственного хрусталика ликвидируется основная аномалия – в него можно заложить любую величину коррекции рефракции. А дальше все зависит от пожеланий пациента. Дело в том, что искусственный хрусталик не обладает свойством аккомодации, т. е. изменения оптической силы в зависимости от расстояния, поэтому приходится выбирать, какое зрение более предпочтительно, а для какого будут использоваться очки. Но если такой исход пациента не устраивает, то применяется мультифокальный искусственный хрусталик, который позволяет добиться хорошего зрения одновременно и вдали, вблизи. Опытные врачи помогут пациенту понять, какое зрение ему необходимо для комфортной жизни.

Наш консультант – врач-офтальмохирург высшей категории Клиники микрохирургии глаза ВЗГЛЯД® Людмила Алехина.

Офтальмологи, которых советуют

Офтальмологи, которых советуют

Глаукома и отслоение сетчатки

Глаукома характеризуется повышением внутриглазного давления (постоянным или периодическим), а также развитием атрофических процессов в зрительном нерве. И все эти процессы ведут к необратимой потере зрения – вплоть до слепоты. Коварство глаукомы заключается в том, что это заболевание развивается в большинстве случаев постепенно, без каких-либо симптомов. Нарушение зрения, другие жалобы возникают, как правило, лишь на поздних стадиях болезни. В настоящее время современные методы позволяют выявить заболевание на ранних стадиях и начать результативное лечение. Важна роль профилактических осмотров у врача-офтальмолога. Лица старше 40 лет должны обследоваться не реже 1 раза в год, а пациенты из группы риска – не реже раза в шесть месяцев. Проводится полное диагностическое обследование, включающее в себя измерение внутриглазного давления и определение зрительных функций. Для лечения глаукомы существует несколько методов. Консервативный включает местное и общее лечение, состоящее из парабульбарных инъекций и физиопроцедур. Хирургический – лазерные операции (периферическая лазерная ирридоэктомия, лазерная гониопунктура, лазерная трабекулопластика). Далее послеоперационное лечение — от консервативного до хирургического, например, делаются операции по улучшению трофики (питания) зрительного нерва. Процент результативного лечения зависит от стадии глаукомы, и чем раньше человек обращается, тем выше шанс успешного лечения и сохранения отличного зрения на долгие годы.

Чем опасна дистрофия сетчатки глаза?

Близорукость, или миопия – самая распространенная патология зрения. Высокие ее степени нередко сопровождаются дистрофией сетчатки. В тяжелых случаях возможны даже разрыв и отслойка сетчатки, что чревато потерей зрения. Поэтому укрепление и лечение сетчатки (в том числе и перед операциями по коррекции зрения) – одно из важных направлений современной офтальмологии.

Различают два вида дистрофии сетчатки – врожденную и приобретенную.

Врожденная дистрофия сетчатки – это генетическое заболевание, характеризующееся стремительным прогрессированием и значительной потерей зрения. Чаще всего имеет наследственный характер. Приобретенная дистрофия сетчатки бывает поствоспалительная, посттравматическая, токсическая и др. Главная опасность данной болезни в том, что протекает она часто без выраженных симптомов.

Принцип устранения дистрофии сетчатки – консервативное лечение (сосудорасширяющие средства, препараты, улучшающие обменные процессы), физиотерапевтические методы, хирургические операции или лазерное лечение.

Последний метод применяется гораздо чаще из-за его оперативности и возможности спрогнозировать результат. Лазерная коагуляция - это точечное воздействие лазерным лучом на пораженные участки сетчатки. Такая процедура позволит остановить развитие опасной патологии.

Наш консультант – врач-офтальмохирург высшей категории Клиники микрохирургии глаза Взгляд® Колесников Игорь Владимирович.

Офтальмологи, которых советуют

Офтальмологи, которых советуют

Комплексный подход к лечению катаракты

Катаракту, к сожалению, ни лекарственными средствами, ни БАДами, ни какими-либо «чудо»-приборами вылечить невозможно. Ее исправит только своевременное операционное вмешательство. С развитием заболевания зрение ухудшается настолько, что больной не может самостоятельно передвигаться, есть, не способен обслуживать себя.

В клинике Взгляд® применяется запатентованный бесшовный метод экстракции катаракты (патент № RU 2304949). Операция проходит амбулаторно, под капельной анестезией и занимает всего 10-15 минут. Не требуется проведение общего наркоза, глаз обезболивают каплями, в ходе операции не возникает никаких болевых ощущений. Пациент находится в клинике 2-3 часа. Зрение восстанавливается на второй день после операции.

Современная офтальмология использует в своей ежедневной работе различное оборудование для проведения высокотехнологичных операций. «Умные» аппараты последнего поколения в содружестве с мастерством и профессионализмом хирурга позволяют добиться хорошего результата и вернуть пациенту остроту зрения.

Двойной контроль программного обеспечения операционной машины; щадящий режим работы сохраняют эндотелиальные клетки роговицы и предупреждают развитие осложнений; минимизация операционных разрезов – до 1.8 мм, это практически исключает послеоперационный астигматизм; ультразвуковой наконечник позволяет справляться даже со старыми и плотными катарактами.

Офтальмологи, которых советуют

Офтальмологи, которых советуют

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