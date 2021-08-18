Офтальмологи, которых советуют

Наш консультант – кандидат медицинских наук, врач-офтальмохирург Люткевич Василий Григорьевич.

Офтальмологи, которых советуют

Лазерная коррекция зрения

Сегодня существует более 20 методов исправления близорукости, дальнозоркости, астигматизма. Но наиболее результативным офтальмологи всего мира считают именно эксимер-лазерную коррекцию.

Технология LASIK (лазерный кератомилез) представляет собой современный вид коррекции зрения. LASIK может помочь как с врожденными, так и с приобретенными болезнями: близорукостью, дальнозоркостью, астигматизмом и пресбиопией (возрастным снижением зрения). В большинстве случаев лазерная коррекция зрения гарантирует хороший результат раз и навсегда. При этом процедура практически безболезненна, так как луч действует снаружи, не проникая внутрь глаза. Технология LASIK представляет собой уникальную комбинацию микрохирургической и эксимер-лазерной технологий. В основе эксимер-лазерной коррекции зрения лежит программа «компьютерного перепрофилирования» поверхности основной оптической линзы глаза человека - роговицы. По индивидуальной программе коррекции холодный луч «выглаживает» роговицу, устраняя все имеющиеся дефекты. При этом формируются нормальные условия для оптимального преломления света и получения неискаженного образа в глазу, как у людей с хорошим зрением, что позволяет забыть об очках с первой минуты!

Работа лазера по роговице длится всего 30-60 секунд. Выполняется под местной анестезией. Всего в операционной пациент проводит 15-20 минут. Перед процедурой проводится полная диагностика всех отделов глаза.

При возрастном ухудшении зрения (прес-биопии) применяется операция по коррекции зрения, которая называется «Биоптика». Операция «Биоптика» состоит из двух этапов: замена хрусталика и лазерная коррекция зрения. Сначала за счет искусственного хрусталика ликвидируется основная аномалия – в него можно заложить любую величину коррекции рефракции. А дальше все зависит от пожеланий пациента. Дело в том, что искусственный хрусталик не обладает свойством аккомодации, т. е. изменения оптической силы в зависимости от расстояния, поэтому приходится выбирать, какое зрение более предпочтительно, а для какого будут использоваться очки. Но если такой исход пациента не устраивает, то применяется мультифокальный искусственный хрусталик, который позволяет добиться хорошего зрения одновременно и вдали, вблизи. Опытные врачи помогут пациенту понять, какое зрение ему необходимо для комфортной жизни.

Наш консультант – врач-офтальмохирург высшей категории Клиники микрохирургии глаза ВЗГЛЯД® Людмила Алехина.

Офтальмологи, которых советуют

Глаукома и отслоение сетчатки

Глаукома характеризуется повышением внутриглазного давления (постоянным или периодическим), а также развитием атрофических процессов в зрительном нерве. И все эти процессы ведут к необратимой потере зрения – вплоть до слепоты. Коварство глаукомы заключается в том, что это заболевание развивается в большинстве случаев постепенно, без каких-либо симптомов. Нарушение зрения, другие жалобы возникают, как правило, лишь на поздних стадиях болезни. В настоящее время современные методы позволяют выявить заболевание на ранних стадиях и начать результативное лечение. Важна роль профилактических осмотров у врача-офтальмолога. Лица старше 40 лет должны обследоваться не реже 1 раза в год, а пациенты из группы риска – не реже раза в шесть месяцев. Проводится полное диагностическое обследование, включающее в себя измерение внутриглазного давления и определение зрительных функций. Для лечения глаукомы существует несколько методов. Консервативный включает местное и общее лечение, состоящее из парабульбарных инъекций и физиопроцедур. Хирургический – лазерные операции (периферическая лазерная ирридоэктомия, лазерная гониопунктура, лазерная трабекулопластика). Далее послеоперационное лечение — от консервативного до хирургического, например, делаются операции по улучшению трофики (питания) зрительного нерва. Процент результативного лечения зависит от стадии глаукомы, и чем раньше человек обращается, тем выше шанс успешного лечения и сохранения отличного зрения на долгие годы.

Чем опасна дистрофия сетчатки глаза?

Близорукость, или миопия – самая распространенная патология зрения. Высокие ее степени нередко сопровождаются дистрофией сетчатки. В тяжелых случаях возможны даже разрыв и отслойка сетчатки, что чревато потерей зрения. Поэтому укрепление и лечение сетчатки (в том числе и перед операциями по коррекции зрения) – одно из важных направлений современной офтальмологии.

Различают два вида дистрофии сетчатки – врожденную и приобретенную.

Врожденная дистрофия сетчатки – это генетическое заболевание, характеризующееся стремительным прогрессированием и значительной потерей зрения. Чаще всего имеет наследственный характер. Приобретенная дистрофия сетчатки бывает поствоспалительная, посттравматическая, токсическая и др. Главная опасность данной болезни в том, что протекает она часто без выраженных симптомов.

Принцип устранения дистрофии сетчатки – консервативное лечение (сосудорасширяющие средства, препараты, улучшающие обменные процессы), физиотерапевтические методы, хирургические операции или лазерное лечение.

Последний метод применяется гораздо чаще из-за его оперативности и возможности спрогнозировать результат. Лазерная коагуляция - это точечное воздействие лазерным лучом на пораженные участки сетчатки. Такая процедура позволит остановить развитие опасной патологии.

Наш консультант – врач-офтальмохирург высшей категории Клиники микрохирургии глаза Взгляд® Колесников Игорь Владимирович.

Офтальмологи, которых советуют

Комплексный подход к лечению катаракты

Катаракту, к сожалению, ни лекарственными средствами, ни БАДами, ни какими-либо «чудо»-приборами вылечить невозможно. Ее исправит только своевременное операционное вмешательство. С развитием заболевания зрение ухудшается настолько, что больной не может самостоятельно передвигаться, есть, не способен обслуживать себя.

В клинике Взгляд® применяется запатентованный бесшовный метод экстракции катаракты (патент № RU 2304949). Операция проходит амбулаторно, под капельной анестезией и занимает всего 10-15 минут. Не требуется проведение общего наркоза, глаз обезболивают каплями, в ходе операции не возникает никаких болевых ощущений. Пациент находится в клинике 2-3 часа. Зрение восстанавливается на второй день после операции.

Современная офтальмология использует в своей ежедневной работе различное оборудование для проведения высокотехнологичных операций. «Умные» аппараты последнего поколения в содружестве с мастерством и профессионализмом хирурга позволяют добиться хорошего результата и вернуть пациенту остроту зрения.

Двойной контроль программного обеспечения операционной машины; щадящий режим работы сохраняют эндотелиальные клетки роговицы и предупреждают развитие осложнений; минимизация операционных разрезов – до 1.8 мм, это практически исключает послеоперационный астигматизм; ультразвуковой наконечник позволяет справляться даже со старыми и плотными катарактами.