В Туле появился новый мобильный оператор Фото: материалы пресс-служб

Мобильный оператор предлагает клиентам четыре тарифа: «Легко», «Удобно» «Выгодно» и «Всегда». При этом каждый из них имеет собственные выгодные условия в зависимости от потребностей пользователя.

Например, с учетом максимальной скидки для текущих клиентов банка по тарифу «Выгодно» сумма абонентского обслуживания составит всего 135 рублей в месяц, куда будут входить 700 минут звонков, 50 SMS и безлимитная связь внутри сети. Для тех, кто не является держателем карт Газпромбанка, стоимость тарифа составит 450 рублей.

Пользователям предоставляется бесплатный тестовый период в течение 2 недель, при подключении к ГПБ Мобайл абоненты получат 5ГБ интернета и 200 минут на 14 дней, а после первого пополнения счета сумма платежа удваивается. Кроме того, «ГПБ Мобайл» за переход со своим номером дарит 1000 бонусных рублей на счет.

Помимо Тулы и Тульской области SIM-карту мобильного оператора можно оформить еще в 13 регионах.