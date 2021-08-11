Мы готовим кадры для аграрного сектора экономики!

Об этом рассказал председатель Совета директоров профессиональных образовательных учреждений ЦФО, председатель Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных и перерабатывающих профессиональных образовательных организаций, директор Тульского сельскохозяйственного колледжа им. И. С. Ефанова Олег Глотов:

Мы готовим кадры для аграрного сектора экономики!

- Всего в нашем колледже студенты обучаются по 17 специальностям и 9 профессиям, из них по 8 специальностям и 5 профессиям непосредственно сельскохозяйственного профиля, остальные специальности и профессии необходимы для развития сельских территорий и их инфраструктуры. В колледже также реализуется дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение по 7 рабочим профессиям. В 2020 году колледж реализовывал профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, обучение проходило по программам союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» по трем компетенциям: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Предпринимательство», «Веб-дизайн и разработка». Занятия проходили как в очном, так и в онлайн-формате.

Мы готовим кадры для аграрного сектора экономики!

Слушатели приобрели новые профессиональные навыки, сдали демонстрационный экзамен и в результате получили больше возможностей для трудоустройства.

С 1 сентября этого года в колледже начнется обучение 25 слушателей в рамках масштабного общероссийского образовательного проекта «Школа фермера» совместно с Тульским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» при поддержке министерства сельского хозяйства Тульской области. Главная цель проекта - помочь людям реализовать себя, дать все возможности для запуска и развития собственного бизнеса на селе.

В 2020 году мы открыли две новые профессии («Овощевод защищенного грунта», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве»), при этом учитывались потребности регионального рынка труда. Материально-техническая база колледжа - одна из лучших в регионе, и даже в такой сложной эпидемиологической обстановке колледж продолжает ее развитие. В начале нового учебного года будут открыты 4 учебные мастерские по компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Агрономия», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Сити-фермерство», которые оснащены самым современным оборудованием. Приобретено: лабораторное оборудование; средства обучения, вычислительной техники; лицензионное программное обеспечение, интерактивное и презентационное оборудование; мебель. Закуплены трактор и специальный сканер (для поиска неисправностей в данном тракторе). Построен ангар для хранения сельскохозяйственной техники и проведения региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Все это повысит качество подготовки специалистов для сельского хозяйства.

Мы готовим кадры для аграрного сектора экономики!

В октябре 2020 года студенты колледжа стали победителями регионального чемпионата «Молодые профессионалы» «WorldSkills Russia» и получили золотые медали по двум компетенциям: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Ландшафтный дизайн». С 25 по 29 августа этого года команда колледжа по компетенции «Ландшафтный дизайн» будет представлять Тульскую область в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в городе Уфе.

Колледж третий год является участником проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций «Билет в будущее». В рамках этого проекта на базе колледжа проходят профессиональные пробы по четырем компетенциям: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ландшафтный дизайн», «Предпринимательство», «Веб-дизайн и разработка». Всего в профессиональных пробах, проводимых на базе колледжа, принимают участие порядка 120 школьников в год.

Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики любого государства. Для обеспечения предприятий сельского хозяйства высококвалифицированными кадрами мы создали такую систему подготовки специалистов, которая привлекает молодых людей, заранее определившихся с выбором своего профессионального пути, и дает им весь необходимый багаж знаний.

27 апреля 2021 г. на базе колледжа состоялось совещание на тему «Совершенствование системы подготовки кадров для организаций АПК Тульской области». Мероприятие собрало за одним столом представителей министерства образования и министерства сельского хозяйства Тульской области, Общественной палаты Тульской области, руководителей профессиональных образовательных учреждений аграрного профиля Тульской области, руководителей сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий региона, а также - в режиме видеоконференции - специалистов органов управления АПК администраций муниципальных образований Тульской области. По результатам совещания был принят ряд консолидированных решений по совершенствованию механизма закрепления кадров на селе.

Мы готовим кадры для аграрного сектора экономики!

6 июля 2021 года на базе колледжа состоялась рабочая встреча органов исполнительной власти Тульской области в сфере образования и сельского хозяйства, сельскохозяйственных товаропроизводителей Тульской области при участии представителей руководства Министерства сельского хозяйства РФ по вопросу создания в муниципальных образовательных учреждениях Тульской области агроклассов.

По результатам совещания проведенного в колледже 9 июня 2021 г., у студентов выпускников колледжа, обучающимся по профессиям и специальностям, связанными с эксплуатацией сельскохозяйственной техники появилась возможность проходить срочную службу и службу по контракту в подразделениях 4-й гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина, Краснознамённой дивизии имени Ю. В. Андропова

- С 1 го сентября 2021 г. в колледже будет реализовываться программа обучения граждан в рамках Федерального проекта «Содействие занятости». Обучение проходит по программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения по компетенциям WorldSkills: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Предпринимательство», «Веб-дизайн и разработка», «Бухгалтерский учет».