В селе Хрущево появится спортплощадка по проекту «Наш город»

В текущем году по проекту «Наш город» в селе возводится площадка для воркаута.

Они осмотрели объекты, благоустраиваемые в рамках региональных и муниципальных программ.

Так, в прошлом году в на улице Совхозной в рамках муниципальной программы была установлена современная детская площадка. В текущем году по проекту «Наш город» в селе возводится площадка для воркаута. Обустройство спортивного объекта должно завершиться в ближайшее время. На площадке установят семь тренажеров. Планируется, что в 2022 году в рамках проекта здесь будет установлен теннисный стол и обновлены баскетбольные кольца. Муниципальный проект «Наш город» – совместная инициатива депутатов Тульской городской Думы и администрации города. Его цель – решение социально значимых вопросов местного уровня – благоустройство придомовых территорий, ремонт улично-дорожной сети. На реализацию проекта выделено 100 млн рублей. Всего планируется выполнить работы почти по 300 заявкам. Депутаты совместно с жителями и сотрудниками администрации активно ведут мониторинг работ и участвуют в приемке выполненных объектов.

В отличие от других программ «Наш город» не требует софинансирования жителей. Нужно только вовремя и правильно оформить заявку. Сейчас уже принимаются заявки на 2022 год.

В ходе мониторинга Алексей Ионов и Надежда Школкина пообщались с местными жителями и обсудили волнующие их вопросы.

По мнению Алексея Ионова, проект «Наш город» – необходим и востребован туляками. Ведь жители зачастую хотят решить простые бытовые проблемы возле своих домов, и проект «Наш город» предоставляет как раз такую возможность. Актуальным он стал для многих населенных пунктов Большой Тулы: Хрущево, Барсуки, Плеханово. Здесь возможностью улучшить свои дворы активно воспользовались.

В ходе мониторинга Алексей Ионов и Надежда Школкина пообщались с местными жителями и обсудили волнующие их вопросы. В частности, речь шла о строительстве сетевого магазина на территории села. Многие жители высказались против. Однако круглосуточно охраняемый объект в Хрущево необходим, поскольку нельзя установить банковский терминал для работы с карточками.

Один из обсуждаемых вопросов - строительство сетевого магазина на территории села.

Надежда Школкина рассказала, что проблема установки терминалов существует во многих населенных пунктах. Требования к обеспечению их безопасности высокие. В то же время и банки в курсе проблемы, которую можно решить только объединенными с местной администрацией усилиями.