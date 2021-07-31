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Здоровье31 июля 2021 13:07

В Тульской области за сутки 9 человек скончались от осложнений после COVID-19

Еще 141 новый случай заболевания выявили за это же период
Источник:kp.ru
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В Тульской области за сутки 9 человек скончались от осложнений после COVID-19

В Тульской области за сутки 9 человек скончались от осложнений после COVID-19

Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 31 июля, 11:30, за последние сутки в Тульской области зарегистрирован 141 новый случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 47 408 заболевших.

Статистика летальных исходов также примерно на одном уровне - 9 умерших от последствий коронавируса за сутки в Тульской области. Всего с марта прошлого года умерло 2 445 человек.

Справиться с болезнью смогли за сутки 63 жителя региона. А за все время этот показатель составляет 41 111 человек.

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