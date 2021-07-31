В Тульской области за сутки 9 человек скончались от осложнений после COVID-19 Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 31 июля, 11:30, за последние сутки в Тульской области зарегистрирован 141 новый случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 47 408 заболевших.

Статистика летальных исходов также примерно на одном уровне - 9 умерших от последствий коронавируса за сутки в Тульской области. Всего с марта прошлого года умерло 2 445 человек.

Справиться с болезнью смогли за сутки 63 жителя региона. А за все время этот показатель составляет 41 111 человек.