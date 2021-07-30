Аккордеонист Максим Токаев идёт в Госдуму с партией «Новые люди». Фото: материалы пресс-служб

Вот как сам Максим Токаев объяснил решение пойти в большую политику.

– Давно чувствую в себе желание и долг помогать землякам. Когда-то они меня здорово поддержали голосованием на проекте «Минута славы», где я победил. Это сильно изменило мою жизнь. В ней появились интересные поездки, концерты, съемки. Если бы не победа на проекте, ничего бы этого не было. Я и сейчас чувствую поддержку со стороны людей. Меня узнают на улице, говорят много теплых слов. Это взаимно. Я люблю своих земляков, люблю наш край. Здесь хватает проблем, но это все свое, родное, и это родное надо улучшать.

Аккордеонист Максим Токаев идёт в Госдуму с партией «Новые люди». Фото: материалы пресс-служб

Сейчас Максим поддерживает земляков бесплатными выступлениями. Много ездит по области и играет перед ветеранами, людьми пожилого возраста, дает концерты для людей, которые не могут сами заплатить за билет. А с работой в Госдуме появятся новые возможности для решения проблем Тульского региона: поддержки талантливой молодежи, улучшения экологии. Опыт работы приходит в процессе, а желание трудиться на благо людей у Максима есть.

– Как познакомился с партией «Новые люди»? – рассказывает Максим. – Мне позвонил друг, рассказал, что есть такая партия и предложил к ней присоединиться. Поначалу я отнесся к этому скептически – просто потому, что был далек от политики. Начал изучать, что делают сторонники партии, знакомиться с инициативами. И понял, что «Новые люди» – это партия, которая поддерживает регионы, а не только Москву и Санкт-Петербург. Политика Новых людей оказалась схожа с моими мыслями. Я побывал на форуме партии, познакомился с делегатами из других регионов России. Среди них много интересных, современно мыслящих людей.

Аккордеонист Максим Токаев идёт в Госдуму с партией «Новые люди». Фото: материалы пресс-служб

Большое впечатление на форуме произвел и лидер партии Алексей Нечаев. Он выступал, и ему начали задавать каверзные вопросы. Думаю: сейчас начнет выкручиваться, как делают многие политики. Но нет. Он отвечал открыто, спокойно, говорил обо всем как есть. Эта искренность во мне отозвалась. Человек построил империю Faberlic с нуля, что тоже немаловажно, ведь он из небогатой семьи. И при этом разговаривает, общается без всякого высокомерия, на равных. Мы потом поговорили с ним один на один. Алексей впечатлил меня тем, что прост в общении и доброжелательно настроен к людям.

Еще одним кандидатом от тульского отделения партии «Новые люди» на выборах в Государственную думу стал блогер Владимир Алексеев. Он громко заявил о себе, став победителем в реалити-шоу «ДебатыКандидаты».

Первое политическое реалити-шоу в России было организовано партией «Новые люди» и задумывалось как социальный лифт на разные уровни власти – от региональной до Госдумы. Выпуски шоу набрали на YouTube уже более 30 миллионов просмотров.

В отборочном туре участвовали три тысячи желающих попробовать себя в политике. Из них отобрали тридцать лучших, которые защищали свои проекты перед всей страной. Они проходили тренинги, учились отстаивать свою позицию, общаться с избирателями и противостоять хейту.

Аккордеонист Максим Токаев идёт в Госдуму с партией «Новые люди» Фото: материалы пресс-служб

Владимир Алексеев разработал платформу, позволяющую сократить дистанцию между властью и людьми. В ней соединилось то, чего нет у сегодняшней власти: прозрачность, открытость и возможность для людей быть услышанными. Новый политик должен меньше говорить и больше делать. Не создавать баррикады из равнодушия и формализма между депутатом и его избирателями.

Победу туляку отдали голосованием зрители. Вместе с еще одним финалистом проекта Виталием Кацко Владимир Алексеев принял решение потратить денежные призы, а это 20 миллионов рублей, на расселение аварийного дома. Объяснил он это желание тем, что привык быть человеком дела. И этим жизненным принципом намерен руководствоваться в своей политической деятельности.