Сардана Авксентьева, кандидат партии «Новые люди»: Необходимо выстраивать прямой диалог граждан и власти. Фото: материалы пресс-служб

Сардана Авксентьева является одной из самых известных женщин в российской политике. С 2018 по 2021 год она была мэром Якутска. Правительственные расходы в этот период сократились до минимума. По решению Авксентьевой, отменялись банкеты для чиновников, стоимость которых оценивалась в миллионы рублей. Сардана Владимировна регулярно отчитывалась о своей работе в социальных сетях. Многим россиянам, наблюдавших за деятельностью мэра Якутска, было непривычно видеть такого человека во власти. Она не заботилась о собственном комфорте и не стремилась к обогащению. Все усилия градоначальника были направлены на улучшение жизни людей. И теперь Сардана Авксентьева принимает новый вызов времени, баллотируясь в депутаты Государственной думы.

Сардана Авксентьева, кандидат партии «Новые люди»: Необходимо выстраивать прямой диалог граждан и власти. Фото: материалы пресс-служб

Визит в Тулу Сардана Владимировна начала с посещения достопримечательностей оружейной столицы:

- Так уж получилось, что я второй год подряд приезжаю в ваш город в июле – в 2020-была здесь в качестве туриста, сейчас – с рабочей поездкой. Тула меня действительно привлекает: это город-герой, который занимает особое место в истории нашей страны. Пряники, самовары, оружейный завод, а теперь еще и прекрасная набережная с музейным кварталом – все это по-настоящему впечатляет, и сюда хочется возвращаться снова и снова. А для тех, кто ценит классическую русскую литературу, побывать в Ясной Поляне – это прекрасная возможность прикоснуться к историческому наследию великого русского писателя Льва Толстого. Словом, Тула – во всех смыслах очень интересное и знаковое место, - подчеркнула Сардана Авксентьева.

Сардана Авксентьева, кандидат партии «Новые люди»: Необходимо выстраивать прямой диалог граждан и власти Фото: материалы пресс-служб

После небольшой фотосессии у памятника тульскому прянику на главной площади города политик направилась на Казанскую набережную, где ее ждал музыкальный сюрприз от нашего земляка Максима Токаева. Его виртуозное владение аккордеоном не оставило никого равнодушным! Победитель телепроекта «Минуты Славы», неоднократно выступавший с концертами за рубежом, занимающийся благотворительностью и волонтерством, теперь решил попробовать себя и на политическом поприще: Максим Токаев зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной думы РФ по Новомосковскому одномандатному округу от партии «Новые люди»:

- У нас очень много одаренной молодежи в России. Но не у всех есть возможность продемонстрировать свои таланты в самых разных сферах, будь то творчество, наука или искусство. И одна из наших важнейших задач – помочь каждому из них заявить о себе, - отметил Максим Токаев.

Сардана Авксентьева, кандидат партии «Новые люди»: Необходимо выстраивать прямой диалог граждан и власти. Фото: материалы пресс-служб

«Новые люди» - партия здравых мыслей, новых идей и позитивного движения, - говорит Сардана Авксентьева. - Российская политика нуждается в инициативных и неравнодушных гражданах. Мы выступаем за справедливое и грамотное распределение денежных средств между регионами. Собираемые налоги должны в основном оставаться на местах, чтобы регион мог спокойно развиваться. Необходимо вернуть прямые выборы мэра. Когда он не назначаемый, а избираемый народом, жители городов и поселков становятся его фактическими работодателями. Соответственно, человек, избранный на должность руководителя города, подчиняется не депутатам, губернаторам и т.д, а, в первую очередь, народу.

Мы с вами должны понять, что единственным способом участия в политической жизни страны является голосование. Крайне низкая явка на выборах означает, что опять изберут одних и тех же людей и ничего не изменится в нашей жизни. Уже многие годы наблюдается такая картина. Государственная дума перестала быть дискуссионной площадкой. Наши с вами голоса там не нужны и во внимание не принимаются. Там собственные правила игры, это больше напоминает слаженный ансамбль или оркестр, у каждого своя партия, роль.

Мне кажется, что все законы, которые там принимаются, не о нашей с вами жизни. Если 17,18 и 19 сентября мы с вами не выйдем на выборы, все или хотя бы подавляющее большинство здравых и нормальных людей, мы опять получим повторение пройденного.

Сардана Авксентьева, кандидат партии «Новые люди»: Необходимо выстраивать прямой диалог граждан и власти Фото: материалы пресс-служб

Необходима реальная поддержка малого бизнеса – не на словах, а на деле. Нужное снижать налоговое и административное давление на предпринимателей. В условиях пандемии коронавируса - это очень актуальна проблема, которая требует скорейшего решения. В России очень много грамотных и ответственных людей, готовых брать на себя ответственность за город, регион. Важно дать таким людям возможности, ресурсы и полномочия, - подчеркнула Сардана Авксентьева.

После этого прошел круглый стол, посвященный защите экологии. Депутат Законодательного собрания Калужской области Дмитрий Артамонов, возглавляющий территориальный список кандидатов от партии «Новые люди» сообщил, что в его регионе действует гражданский экологический контроль. Он ведет тщательную работу по выявлению проблем в данном сегменте:

- Главная экологическая проблема в России – равнодушие к защите природы со стороны власти и большой части общества. Из-за этого в стране так остро стоят проблемы уничтожения лесов, токсического загрязнения воды, воздуха, почвы и утилизации отходов. Ветхость инженерной инфраструктуры многих промышленных предприятий – тоже злободневный вопрос. Пока не будет достаточных средств для ее обновления, дело не сдвинется с мертвой точки. Нужно добиться законодательной корректировки бюджетного и налогового кодекса, чтобы больше средств оставалось в регионах, а местные производители могли грамотно распределять финансовые ресурсы, - отметил Дмитрий Артамонов.

- Экологические проблемы остро стоят в регионах с развитой промышленностью. А в Тульской области еще и сказываются последствия Чернобыльской катастрофы. Наша партия активно занимается экологией и продвигает программы сохранения природных ресурсов. Сегодня в этой сфере еще много пробелов, которые необходимо устранять, в том числе и с помощью законодательных инициатив, - подвела итог Сардана Авксентьева.