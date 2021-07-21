Алексей Дюмин представил в избирательную комиссию Тульской области документы для самовыдвижения на пост Губернатора

21 июля Алексей Дюмин подал документы для выдвижения в избирательную комиссию региона.

Им стал действующий глава области Алексей Дюмин, который выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

Срок выдвижения кандидатов на должность Губернатора Тульской области завершается 4 августа. С 4 по 9 августа кандидаты должны представить в областную избирательную комиссию документы для регистрации.

Кандидатам-самовыдвиженцам необходимо собрать подписи в поддержку выдвижения в количестве 2% от числа зарегистрированных избирателей, или 23 363.

Впервые региональное законодательство предусматривает возможность сбора подписей с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», но не более 25% от общего необходимого количества подписей избирателей.

Выборы Губернатора Тульской области пройдут в течение 3 дней: 17, 18 и 19 сентября 2021 года.