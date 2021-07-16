Блогер-кандидат от партии «Новые люди» собирает в Туле команду благотворителей. Фото: материалы пресс-служб

К идее Владимира подтолкнул опыт помощи постояльцам Дома милосердия Елены Ясыревой. Одному из них Владимир дал возможность вновь обрести зрение и вернуться к полноценной жизни. Другой подопечный Дома милосердия готовится к установке протеза. Из-за утраченных документов инвалид долго не мог подтвердить свое право на дорогостоящее лечение. Исправить ситуацию позволило только вмешательство Владимира.

Блогер-кандидат от партии «Новые люди» собирает в Туле команду благотворителей. Фото: материалы пресс-служб

Блогер известен в Тульской области и за ее пределами своими социальными проектами. Он помогает малоимущим и пенсионерам. К помощи жителям Дома милосердия его подтолкнул опыт участия в первом политическом реалити-шоу «ДебатыКандидаты». Проект запустила партия «Новые люди». По итогам зрительского голосования наш земляк занял первое место и получил награду в размере десяти миллионов рублей. На призовые деньги он купил квартиры для жильцов аварийного общежития.

О своем пути в «большую благотворительность», мотивах создания команды блогеров и опыте помощи инвалидам Владимир Алексеев рассказал в интервью для "Комсомолки".

- Что мотивировало первого из жильцов Дома милосердия обратиться именно к вам? Он узнал о вашей благотворительности или, наоборот, вы сами искали нуждающихся в помощи?

- Я начал помогать этому человеку еще на реалити-шоу «ДебатыКандидаты». Мы приехали в Дом милосердия. Я уже был капитаном, и потому одним из первых познакомился с директором Еленой Ясыревой. Она провела нам экскурсию. Тогда мы впервые встретились с Виктором. Мне долго не давала покоя его история. И я решил помочь этому замечательному человеку.

- В чем конкретно заключалась его проблема?

- Он лишился зрения. Два года назад Виктор попал в какую-то передрягу. Ему крепко досталось. Вместе с возможностью видеть он утратил и часть воспоминаний. Его доставили в Дом милосердия избитым и израненным. Виктору пытались вернуть зрение, но все врачи отказались браться за операцию. Два года он прожил в абсолютной темноте.

- Пришлось ли вам в процессе оказания помощи столкнуться с административными барьерами?

- Да. В муниципальной больнице Виктору отказались помогать. Нам заявили, что это сложная операция. И мне пришлось обратиться в частные клиники.

- Была ли у вас абсолютная уверенность в том, что ему получится вернуть зрение?

- Стопроцентной гарантии успеха врачи нам дать не могли. Но я привык действовать, а не говорить. В день моего знакомства с Виктором я уже связался с клиникой. И в ходе общения со специалистами выяснилось, что этот случай близок к неоперабельному. Только потом Виктор рассказал мне, что ему ранее отказывали в проведении операции. Первичный осмотр мы провели еще в доме милосердия. Один из участников нашей команды был медиком. Он сказал: «Это катаракта, от нее можно избавиться». И только потом выяснилось, что она может быть неоперабельной. Но для нас уже не было пути назад. Когда мы приехали на обследование, я не мог избавиться от чувства тревоги. Виктор приехал в клинику в приподнятом настроении, в предвкушении того, что к нему вернется зрение. А меня не оставляла одна мысль: а что, если врачи просто в бессилии разведут руками? Интуиция подсказывала: все получится. Но было очень страшно.

Блогер-кандидат от партии «Новые люди» собирает в Туле команду благотворителей. Фото: материалы пресс-служб

Сейчас Виктор уже начал работать и даже получил регистрацию. После этого случая Елена сказала мне, что ее подопечные стали больше доверять людям. Они снова поверили в добро, поняли, что невозможного не существует.

Я хочу отметить один момент. В глазах большинства блогеры – это люди, зацикленные на себе. Но наши поступки постепенно подтачивают этот стереотип. Мои подписчики могут наглядно убедиться в том, что блогеры думают не только о себе.

Сейчас я помогаю еще одному жителю Дома милосердия. Его зовут Владимир. У него нет документов. Это едва не лишило его возможности получить положенный по закону протез. Мы уже провели необходимую операцию и заказали комплектующие. Протез должны установить в течение двух недель.

Я планирую развивать блогерскую благотворительность. Мне удалось собрать команду из десяти человек. Они более чем известны в Рунете. И также хотят помогать окружающим.

- Если вспомнить все случаи вашей благотворительности, могли бы вы выделить общие для всех проблемы?

- Во-первых, их объединяет общая проблема – бюрократия. Без бумажки тебя нигде не примут. Восстановить документы – невероятно сложная задача. Когда мы с Владимиром обратились в муниципальную больницу, нам наотрез отказались помогать. Переломить пофигизм чиновников можно лишь за счет долгих усилий. Нужны старания и готовность довести дело до конца. Но мало у кого она есть. Следует убрать бумажную волокиту из нашей жизни. В особенности – в вопросах жизни и смерти людей. Во-вторых, глаза режет нежелание помогать конкретному человеку. Большим начальникам нужны большие цифры. Для них интереснее указать в отчете: мы закупили оборудования на 20 миллионов рублей и помогли сотне многодетных семей. Нужно помочь одному человеку вернуть зрение? Зайдите через неделю, мы вам перезвоним. Заостряют внимание не на людях, а на цифрах в отчетах. И это неправильно.