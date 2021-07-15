Владимир Ивашкевич в составе комиссии проверил работу детского лагеря «Вертикаль»

Владимир Ивашкевич в составе оперативной комиссии продолжает проверку детских оздоровительных лагерей.

Комиссия оценила организацию детского отдыха в туристическом лагере «Вертикаль», расположенном вблизи села Дедиловские Выселки Веневского района. Члены комиссии отметили, что размещение лагеря отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа. Здесь созданы все условия для комфортного проживания детей на природе.

Во время проверки ребята, отдыхающие в лагере, продолжали занятие по завязыванию морских узлов.

– Узлы могут пригодиться всем, особенно туристам, предпочитающим отдыхать вдали от цивилизации, – пояснила начальник лагеря Татьяна Филина, опытный инструктор, судья по спортивному туризму. – В нашем лагере ребята не просто отдыхают и набираются сил перед новым учебным годом, а получают практические умения по технике туризма, альпинизма, организации быта в полевых условиях, приготовлению пищи на костре, оказанию первой помощи, ориентированию на местности.

Как рассказал проверяющим руководитель профильной программы "Вертикаль" Олег Карпов, безопасность детского отдыха в лагере всегда на первом месте: территория находится под надзором частного охранного предприятия, в лагере постоянно дежурит фельдшер, который обеспечивает круглосуточное медицинское обслуживание.

– Спортивно-оздоровительный туризм является одной из самых эффективных оздоровительных технологий, способствующих формированию здорового образа жизни молодого человека, – отметил Владимир Ивашкевич. – И пусть не все ребята в дальнейшем продолжат занятие спортивным туризмом, но те навыки, которые он усвоят в туристическом лагере, останутся с ними на всю жизнь.