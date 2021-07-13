ЖК «Солнечный»: меняем жизнь к лучшему

В рамках реализации нацпроекта «Демография» компания «ВИТЭСС» выступила застройщиком сада на 75 мест Фото: материалы пресс-служб

ЖК "Солнечный" находится на пересечении улиц Макаренко и Седова, недалеко от Площади Победы и проспекта Ленина. На данный момент сданы I и II очереди (дома 1,2,3,4), сдача III очереди (дома 5,6) намечена на IV квартал этого года.

Официальный застройщик нового микрорайона - компания «ВИТЭСС» - строит в Туле с 2010 года, отличается ответственным подходом и выполнением взятых на себя обязательств. Ул. Н. Руднева, ул. Литейная, ул. Маргелова… Все объекты компании сданы вовремя или с опережением предполагаемого срока.

Надежность и грамотный подход застройщика отметили в ходе посещения строительной площадки ЖК «Солнечный» и представители власти. Напомним, 6 июля здесь побывал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который лично проинспектировал ход строительства III очереди ЖК «Солнечный».

Правильный акцент

6 июля на объекте побывал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который лично проинспектировал ход строительства III очереди ЖК «Солнечный» Фото: материалы пресс-служб

- Мы делаем особый акцент на комплексном развитии территорий. Микрорайоны, которые появляются в области, должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой - детскими и спортивными площадками, садами, школами, амбулаториями и развитой дорожной сетью, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Названным главой региона критериям строящийся ЖК «Солнечный» соответствует целиком. Напомним, что в рамках реализации нацпроекта «Демография» компания «ВИТЭСС» выступила застройщиком сада на 75 мест. На территории жилого комплекса построены детские и спортивные площадки, введена в эксплуатацию котельная для микрорайона мощностью 6,3 МВт.

ЖК "Солнечный" - солнечное и уютное место для комфортной жизни Фото: материалы пресс-служб

- В 2021 году планируется ввести дом №5 на 112 квартир общей площадью 6745 кв. метров и дом №6 на 119 квартир общей площадью 7137 кв. метров, - рассказал главе региона генеральный директор компании-застройщика ЖК «Солнечный» Александр Корякин. - Уровень готовности домов – 70%.

Начальник инспекции по государственному архитектурно-строительному надзору Тульской области Павел Мусиенко отметил, что претензий к качеству строительства со стороны инспекции нет, нет жалоб и от жителей. Все обязательства перед участниками долевого строительства выполняются.

На территории жилого комплекса построены детские и спортивные площадки Фото: материалы пресс-служб

В ходе мероприятия губернатор с интересом и знанием вопроса осмотрел квартиру в строящемся доме, пообщался с руководством компании-застройщика.

Здесь солнечно и уютно!

- Это, действительно, солнечное и уютное место, - делятся впечатлениями жители сданных домов комплекса. – Посмотрите, какие у нас яркие детские площадки и даже есть свой детсад «Солнышко»! Мы приобрели не просто квартиру, а новую, комфортную среду обитания!

На данный момент сданы I и II очереди (дома 1,2,3,4), сдача III очереди (дома 5,6) намечена на IV квартал этого года Фото: материалы пресс-служб

Подчеркнем еще раз удачное расположение ЖК «Солнечный»: удобная транспортная развязка, развитая инфраструктура (остановки общественного транспорта: автобус №11, 12, 38, 40, троллейбус №4,5, маршрутки №15, 50, 54, 58, школы №34, 19, 13, гимназия для начальных классов, детские сады, магазины, аптеки, салоны красоты, фитнес-центры), близость Центрального парка… Комплекс состоит из 6-ти семнадцатиэтажных домов, собственной газовой котельной. Современные удобные планировки квартир комфорт-класса, благоустроенная территория, наличие парковочных мест «одна квартира - одна машина», детские и спортивные площадки – все это ключи к повседневному комфорту жителей микрорайона!

ООО «Компания "ВИТЭСС"»:

Тула, ул. Болдина, 98, оф. 415, тел.: (4872) 77-00-55, 25-06-03, 8(919)-085-32-33.

Актуальная информация по наличию квартир в ЖК «Солнечный» на официальном сайте компании: витэсс.рф

Проектная декларация на витэсс.рф, солнечный71.рф. ООО «Компания "ВИТЭСС"». На правах рекламы.