ООО «Тульская ТК»: традиции ответственности и надежности

В ближайшей перспективе "Тульская ТК" планирует приобрести еще два больших новых автобуса

В конце февраля этого года «Тульская транспортная компания» - один из крупнейших частных перевозчиков региона - приобрела сразу 42 новые транспортные единицы. Но останавливаться на этом в компании не собираются. О сегодняшней ситуации на предприятии мы беседуем с директором ООО «Тульская ТК» Алексеем Крыгиным.

Директор ООО «Тульская ТК» Алексей Крыгин

- Наша компания привыкла выполнять принятые на себя обязательства. В чем заключается понятие качественных перевозок? Все просто: нужно доставить пассажира из точки А в точку Б максимально безопасно и комфортно. Этого принципа мы неукоснительно придерживаемся, - говорит Алексей Крыгин. – Предприятие осуществляет перевозку пассажиров на пригородных и межмуниципальных маршрутах области по тарифам регионального правительства, с предоставлением льгот отдельным категориям граждан. Регулярность выполнения наших рейсов 99,3%, что соответствует всем контрактным требованиям.

- Алексей Сергеевич, пройдено I полугодие 2021-го. Каковы итоги?

- Первое полугодие выдалось насыщенным: значительно обновлен подвижной состав – в финансовый лизинг приобретены 54 новые единицы транспорта для городских и областных маршрутов. Такое масштабное обновление транспорта в компании не проводилось очень давно. В ближайшей перспективе мы приобретем еще два больших новых автобуса.

В будущем году обновление автопарка продолжится: планируется приобретение порядка 50 единиц транспорта. Это увеличит транспортную доступность, улучшит качество пассажирских перевозок. Развитие общественного транспорта - приоритетное направление социальной политики, и мы рады принять участие в реализации этой задачи.

Свою положительную роль сыграло повышение тарифов: у компании появился дополнительный финансовый импульс. Решение об изменении цен на поездки было необходимым для всей транспортной отрасли региона. За последние 6 лет подорожало все: горюче-смазочные материалы, запчасти, более чем на 82% возросла себестоимость пассажирских перевозок. При этом цена поездки для пассажиров не менялась. Это вызвало экономический дисбаланс транспортных предприятий. Не хватало средств для обновления автопарка, на техобслуживание, на зарплаты… Повышение стоимости поездки в этом году помогло выжить нам в частности и отрасли в целом.

2020-й сильно отбросил нас назад: из-за пандемии пассажирский поток «просел» на 60-70%, а восстановился к «доковидным» показателям только к маю текущего года.

Даже сейчас ситуация не до конца сбалансировалась финансово, но мы предпринимаем все меры по устранению негативных последствий пандемии. Несмотря на сложный период, мы не понижали зарплату сотрудникам, не было случая ее задержек, а в этом году наблюдается даже небольшой, но все-таки рост. Материально-техническое обеспечение подвижного состава как происходило, так и происходит в установленные сроки.

- Как противодействуете коронавирусной инфекции?

- Транспорт - место массового скопления людей, поэтому особенно важно, чтобы здесь был порядок и безопасность во всех смыслах. Мы полностью обеспечиваем проведение тех антиковидных мероприятий, которые рекомендованы Роспотребнадзором и которые отражены в указах губернатора Тульской области. Каждый водитель ежедневно перевозит в среднем 700-800 человек, эта контактная работа требует защиты - как для работников компании, так и пассажиров. Наши сотрудники полностью обеспечены СИЗами, регулярно ведется санобработка подвижного состава, с 28 июня для пассажиров в каждом транспортном средстве, выходящем на маршрут, предусмотрены бесплатное получение масок и возможность обработки рук антисептиком.

Наше предприятие, находящееся в списке системообразующих, ответственно подходит к процессу вакцинации – уже вакцинировано более 60% сотрудников компании. Хочу поблагодарить наших медиков, проводящих выездные мероприятия по вакцинации в подразделениях компании: из-за посменной работы водителей и техников прививочный процесс в медучреждениях привел бы к немалым временным затратам, а когда он происходит на рабочих местах, сохраняется нужная нам динамика.

- Есть ли в планах расширение собственной маршрутной сети?

- Безусловно! Мы активно действуем в этом направлении, участвуя во всех конкурсных процедурах. Наша компания готова вкладывать средства, чтобы получать как можно больший объем перевозок. Разрабатываем планы на 2022 год – есть понимание, как продолжать развитие и плодотворно работать на благо жителей региона.