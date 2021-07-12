Договор ОСАГО с "Росгосстрахом" можно заключить в МФЦ Тульского региона

Договоры ОСАГО с "Росгосстрахом" можно заключить в МФЦ Тульской области.

Филиал «Росгосстраха» в Тульской области стал победителем объявленного региональным Многофункциональным центром открытого конкурса на право оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО).

Теперь для оформления полиса ОСАГО жителям региона — владельцам транспортных средств — достаточно обратиться по принципу «одного окна» в любое из расположенных на территории Тульской области отделений МФЦ.

- Наша область традиционно входит в тридцатку лидеров по обеспеченности жителей легковыми автомобилями, — говорит директор филиала «Росгосстраха» в Тульской области Наталья Новикова. — Теперь процесс оформления полиса ОСАГО для автовладельцев станет еще удобнее — сделать это можно будет, попутно обратившись в многофункциональный центр по другим житейским вопросам. Существенными условиями при выборе страховщика у организаторов конкурса были такие требования, как наличие в компании круглосуточной диспетчерской службы по сопровождению страховых случаев, опыт по урегулированию убытков, клиентоориентированность и хорошие показатели надежности. Организатора конкурса также интересовало количество станций технического обслуживания по ремонту автомобилей, с которыми у страховщика заключены договоры. По всем этим параметрам «Росгосстрах» оказался на высоте.