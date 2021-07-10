Владимир Ивашкевич проверил организацию отдыха детей

Владимир Ивашкевич принял участие в работе оперативной комиссии по проверке стационарных загородных оздоровительных учреждений.

Председатель регионального отделения партии «РОДИНА» в Тульской области Владимир Ивашкевич принял участие в работе оперативной комиссии по проверке стационарных загородных оздоровительных учреждений.

В ходе проверки в ООО «Санаторий (курорт) «Велегож» члены комиссии ознакомились с условиями отдыха детей, организацией тренировочного процесса спортивных групп и занятий художественных кружков, а также оценили состояние жилого фонда и организацию питания детей, отдыхающих в оздоровительном учреждении.

– По итогам работы комиссии мы указали руководству санатория на ряд выявленных недостатков и изношенность инфраструктуры учреждения. Тем не менее, персонал прикладывает максимум усилий для создания нормальных условий, – рассказал Владимир Ивашкевич. – В беседе с руководством я еще раз подчеркнул необходимость строгого соблюдения всех санитарных норм, чтобы детский отдых был по-настоящему оздоровительным и не нанес вреда здоровью подрастающему поколению.