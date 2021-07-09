Памятник любви на постаменте активизма: партия «Новые люди» помогла восстановить инсталляцию ко Дню семьи, любви и верности. Фото: материалы пресс-служб

Куда сложнее – не затеряться на фоне других праздников, забвение которых грозит «разбором полетов» любому мужчине со штампом в паспорте.

День семьи, любви и верности – это не в последнюю очередь новые обычаи и привычки. Которые возникают вокруг вполне конкретных мест и предметов, ставших символами праздника. Так, в этом году негласным центром торжеств для города Узловая стал восстановленный при помощи партии «Новые люди» арт-объект.

Его история берет отсчет не с момента появления в металле и даже не со времени появления первых набросков инсталляции на бумаге. Создатель арт-объекта Алексей Петрухин встретил свою любовь в 22 года, за соседним столиком в кафе. Всего через восемь часов незнакомка предложила нашему земляку отправиться вместе с ней в другой город. Но Алексей не мог ответить согласием на это предложение: на его попечении были бабушка с дедушкой – инвалиды первой и третьей группы. «На третий день я понял, что жить без нее не могу, и начал поиски, зная лишь ее имя» – вспоминает туляк.

Памятник любви на постаменте активизма: партия «Новые люди» помогла восстановить инсталляцию ко Дню семьи, любви и верности. Фото: материалы пресс-служб

Следующая их встреча состоялась лишь через семь лет. И когда туляк наконец воссоединился со своей второй половинкой, сила его чувств вырвалась наружу. В одиночку он избавил город от старой свалки, а на его месте построил арт-объект, быстро превратившийся в место паломничества городских молодоженов. Под молодыми соснами переплелись между собою два кольца, накрепко связанные между собой семью лучами, двумя сердцами и уходящей вверх спиралью молекулы ДНК.

Инсталляция стала не просто символом любви между мужчиной и женщиной. Создавая свой арт-объект, Алексей также хотел выразить свои чувства к земле, на которой родился и вырос, дать еще один шанс городской окраине, о которой забыли бюрократы в высоких кабинетах. В Узловой есть не только центр города, здесь немало других мест, достойных восхищения, приезжайте и посмотрите – таков скрытый смысл созданной им инсталляции.

К сожалению, на любое произведение искусства всегда найдется свой Герострат. В ноябре 2020 г. инсталляция была украдена. Вандалы не пощадили даже окружавшие ее деревца: молодые сосны были переломаны словно бы ураганом.

Многие после такого опустили бы руки. Но Алексей Петрухин привык жить по принципу «Вижу цель – иду к ней». Он никогда не сомневался в своих силах, и потому твердо решил восстановить разрушенное. Наш земляк подал заявку на конкурс «Марафон идей», запущенный партией «Новые люди». Жюри по достоинству оценило коктейль из уверенности, напора и энергии. Алексей занял третье место и получил 60 тысяч на восстановление инсталляции.

Памятник любви на постаменте активизма: партия «Новые люди» помогла восстановить инсталляцию ко Дню семьи, любви и верности. Фото: материалы пресс-служб

Глава регионального отделения Новые люди Иван Николайчук объяснил выбор своих соратников: «Почему был выбран этот проект? Определиться было сложно, но мы выбрали инициативу Алексея, так как она направлен на благоустройство города. История арт-объекта очень необычна и достойна реализации в городе Узловая».

Одновременно Николайчук отметил, что партия продолжит сотрудничать с авторами всех проектов, сумевших дойти до финала конкурса. «Мы определили 12 финалистов с социальными проектами и выбрали из них трех победителей. Сейчас партия продолжает работать со всеми участниками, которые обратились к нам с оригинальными проектами, но не попали в тройку финалистов» – уточнил лидер тульских Новых людей.

Благодаря помощи партии и поддержке друзей Алексея инсталляция вновь украсила улицы города. И в День семьи, любви и верности к ней вновь устремились молодые пары.

Оценивая итоги работы, секретарь регионального отделения Новых людей Анна Иванова особо отметила, что идея воссоздания композиции исходила снизу и была воплощена, в том числе, руками местных жителей. «Партия “Новые люди” в первую очередь ориентирована на человека, его потребности, мечты и устремления. Потому мы и заявляем, что люди важнее. Поддержка инициатив, исходящих от жителей Тульской области, является одним из наших приоритетов. Наша задача – помогать воплощению в жизнь их проектов, даже самых необычных на первый взгляд. И в день Любви, Семьи и Верности – 8 июля мы увидели реализацию одной из самых оригинальных идей, о которых нам только доводилось слышать, а именно инициативы Алексея Петрухина» – заявила она.

Проделанное – лишь первый шаг к обновлению инсталляции. В планах у Алексея Петрухина – создание в родном районе Аллеи любви. Над арт-объектом появятся арка и купол, вдоль дороги к нему, по краям изумрудного газона, выстроятся молодые рябины. От новых нападений вандалов произведение искусства будет охранять недремлющее око видеокамер.