Владимир Ивашкевич: Очень важно сохранить семейные традиции и ценности для будущих поколений

Председатель регионального отделения партии «Родина» в Тульской области Владимир Ивашкевич.

Председатель регионального отделения партии «Родина» в Тульской области Владимир Ивашкевич в День семьи, любви и верности обратился к жителям региона:

- Самое ценное, что есть в жизни каждого человека – это, безусловно, семья. Маленький ребенок именно в семье, общаясь с родителями, бабушками и дедушками, осознает значение таких простых, но важных слов, как любовь, доверие, уважение, дом, Родина. Семейные традиции и ценности формируют его мировоззрение на всю дальнейшую жизнь. И уже став взрослым и создав свою семью, человек передаст эти знания и традиции своим потомкам.

И так важно, чтобы эстафета семейных ценностей, идущая из глубины веков, не прервалась. Чтобы каноны семьи, заложенные Петром и Февронией Муромскими, оставались ориентиром для будущих поколений.

Любви, мира и добра вам и вашим семьям!