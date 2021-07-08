Ольга Слюсарева поздравила с годовщиной свадьбы супругов Тер-Арсеньян

В День семьи, любви и верности супругов Тер-Арсеньян поздравила мэр Тулы Ольга Слюсарева.

– Такой долгий семейный союз заслуживает глубокого уважения и восхищения: вы сумели сохранить чувства любви и взаимопонимания, воспитали прекрасных дочерей. Ваша совместная жизнь является образцом для молодоженов, – обратилась к супругам Ольга Анатольевна. – Пусть в вашем доме царит достаток и благополучие, а дети и внучка радуют вас и остаются надежной опорой.

Супруги Тер-Арсеньян поблагодарили мэра за теплые слова и пожелали всем супружеским парам мира, добра и семейного счастья. Глава семьи поделился историей знакомства со своей будущей женой.

Ашот Аресентьевич – туляк. Раиса Евстигнеевна родом из Мончегорска Мурманской области. Познакомились они в 1968 году на одном из южных курортов.

– Я успешно окончил политехнический институт и поехал отдыхать на море. Там и встретил Раису. Спустя год переписки я пригласил ее в Тулу. Она приехала, и мы поженились. С тех пор вместе уже 52 года, – рассказал Ашот Тер-Арсенян.

Раиса Евстигнеевна добавила, что залог их крепкого семейного союза – взаимная любовь, уважение и поддержка, которые спасают даже в самых непростых ситуациях.