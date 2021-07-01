Фальшивые сертификаты о вакцинации от ковида выдавали в больницах Киреевска и Венева Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

29 июня сотрудники УЭБиПК и ОЭБиПК УМВД России по Туле выявили в районных больницах Киреевска и Венёва случаи, когда сотрудники вносили заведомо ложные сведения о прохождении гражданами вакцинации от коронавируса в федеральный реестр лиц, прошедших вакцинацию.

По предварительной информации, медицинские работники получали денежные вознаграждения за то, что помогали получить сертификаты тем гражданам, которые по факту привиты не были.

Сейчас устанавливаются обстоятельства незаконной деятельности медицинского персонала больниц. Собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.