"Лазаревские лавки" приглашают на дегустацию нового творога

Попробовать натуральный 9% творог можно будет во всех магазинах предприятия "Лазаревская лавка" - в Туле и в области

1 и 2 июля племенное хозяйство "Лазаревское" проведет бесплатную дегустацию натурального 9-процентного творога собственного производства.

Попробовать новый продукт приглашают во всех магазинах предприятия "Лазаревская лавка" как в Туле, так и в области.

Покупатели ценят высокое качество продукции ООО ПХ "Лазаревское"

Это новая позиция в линейке молочной продукции ПХ "Лазаревское", до этого предприятие производило только 5- и 12-процентный творог. Дегустация пройдет во всех "Лазаревских лавках" 1 и 2 июля с 14 до 19 часов.

- Продукция молочной фермы ПХ "Лазаревское" - одна из трех наших продуктовых линеек, - говорит генеральный директор племенного хозяйства Кристина Романовская, - помимо мясной и полуфабрикатов с кулинарией. Это живое трехдневное молоко, а также приготовленные по авторским рецептам и без применения консервантов творог, ряженка, кефир, сметана, элитное сливочное масло и т.д. Кроме того, мы постоянно увеличиваем ассортимент за счет поставок эксклюзивной высококачественной продукции от надежных партнеров ПХ «Лазаревское»: более 35 видов сыров, бакалейные товары (консервация, крупы, соусы и проч.), вода и лимонады. Программа развития нашей торговой сети предполагает презентации всех новинок непосредственно покупателям, и дегустация нового творога пройдет в рамках этой стратегии.

До осени ПХ «Лазаревское» откроет еще один формат торговли – собственные автолавки, что позволит увеличить количество торговых точек, где туляки и жители области смогут приобрести основную продукцию предприятия.

Молочная линейка продукции ПХ "Лазаревское" - полезно, натурально и очень вкусно!

Где пробовать будем

Дегустация нового творога пройдет в стационарных "Лазаревских лавках".

В Туле на

- ул. Ак. Павлова, 2;

- ул. Михеева, 23;

- пр. Ленина, 30;

- ул. Кал. Шоссе, 2-2;

- ул. Максима Горького, 12;

- ул. Дмитрия Ульянова, 2;

- ул. Первомайская, 9;

- ул. Пузакова, 5;

- пр. Ленина, 131В;

- ул. Марата, 47, пав. 1;

- ул. Кауля, 18;

- ул. Кутузова, 33;

- ул. 9 Мая, 5;

- ул. Металлургов, 43Б;

- ул. Ложевая, 133;

- ул. Коминтерна, 4А,

а также в Тульской области:

- Щекинский район, д. Лапотково;

- Щекинский район, п. Лазарево, ул. Старая Тульская, 10;

- Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Фролова, 104;

- п. Заокский, ул. Ленина, 43В;

- п. Молодежный, ул. Шоссейная, 18;

- п. Иншинский;

- г. Щекино, ул. Емельянова, 28;

- г. Щекино, ул. Ленина, 36Б.

СПРАВКА

Племенное хозяйство «Лазаревское» (ООО «ПХ «Лазаревское») основано в 1981 году Федором Романовским, расположено в 16 км южнее районного центра г. Щекино Тульской области в 50 км от г. Тулы. ПХ занимается производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства.

В составе предприятия – свиноводческий комплекс с общим поголовьем свиней – 50 000 голов; ферма на 3500 голов крупного рогатого скота; цех производства комбикормов мощностью 50 тыс. тонн кормов в год; цех растениеводства с земельным фондом 24 тыс. га сельскохозяйственных угодий и крупным современным сушильно-сортировальным комплексом хранения зерна (на 80 тыс. тонн); автопарк на 130 автомобилей, а также машинно-тракторный парк (80 тракторов, 3 сеялки и 32 комбайна).

Кроме этого, в состав ПХ «Лазаревское» входит мясоперерабатывающий комбинат, производящий в год 10 тыс. тонн продукции, цех по выпуску молочной продукции, пельменей и вареников, а также 25 продуктовых магазина под брендом «Лазаревская лавка». Всего на предприятии трудится 642 человека, а средняя заработная плата составляет 44,7 тыс. рублей.

В мае ПХ «Лазаревское» открыло собственное представительство в г. Тула на территории торгово-делового квартала LiKЁRKA LOFT (проспект Ленина, 85).

lazarevo.ru