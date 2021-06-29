Владимир Ивашкевич: Съезд «РОДИНЫ» – встреча людей не слов, а дел

Владимир Ивашкевич принял участие в VII Съезде Всероссийской политической партии "РОДИНА" Фото: материалы пресс-служб

Главным пунктом повестки стало выдвижение кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва. В работе съезда приняли участие 62 делегата из разных регионов страны.

– В ходе съезда вместе с коллегами мы обсудили основные направления стратегии избирательной кампании "РОДИНЫ" на федеральном и региональном уровнях. Как и прежде, стратегическим курсом партии остается отстаивание интересов регионов, благополучие и достойная жизнь для каждого гражданина страны независимо от места его проживания, – отметил председатель регионального отделения партии «РОДИНА» в Тульской области Владимир Ивашкевич по итогам съезда. – Как в ходе съезда отметил лидер «РОДИНЫ» Алексей Журавлев, сейчас партия федеральном и региональном уровне разрабатывает программу по улучшению жизни каждой категории граждан в каждом субъекте. Но на самом деле такая работа ведется давно. Да, возможно, она не так заметна, но ведь и наша цель не в громких лозунгах и невыполнимых обещаниях, а в оказании реальной помощи тем, кто действительно в ней нуждается, в решении проблемы граждан здесь и сейчас. В ходе съезда я пообщался с коллегами и увидел, что я действительно нахожусь в кругу единомышленников. И я уверен, что, когда нас объединяет одна благая цель, мы обязательно добьемся результата.