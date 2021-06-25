Дело Артура Контрабаева: вторичный продукт или полноценная система? Часть вторая

Вторичный продукт или полноценная система? Часть вторая.

Решения для ранней диагностики заболеваний, помощь искусственного интеллекта и возможность удаленных консультаций с врачом уже меняют традиционный взгляд на медицину, и все больше людей понимают пользу от новых информационных систем.

Процесс цифровизации здравоохранения Тульской области, по мнению экспертов, является примером для многих других регионов страны. Это недавно подтвердил и вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко, назвав Тульскую область наряду с Тамбовской лидером по «цифровой зрелости» в сфере здравоохранения по итогам 2020 года. Однако, в настоящее время существуют риски серьезного осложнения для дальнейшего функционирования вышеуказанного процесса…

В Туле продолжается рассмотрение уголовного дела экс-председателя регионального комитета по инновациям и информатизации Артура Контрабаева и бизнесмена Алексея Черноусова. Напомним, что бывшему чиновнику вменяют растрату вверенных бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а предпринимателю вменяют в вину пособничество преступлению. По версии стороны обвинения, вместо новой региональной информационной системы здравоохранения (РИСЗ) Тульская область получила продукт, который был создан еще 15 лет назад, а Черноусов и Контрабаев похитили выделенные на создание и внедрение РИСЗ средства в размере 68,3 млн рублей.

Алексей Черноусов являлся гендиректором и учредителем компании ООО «Смарт Дельта Системс», которая занимается разработкой, внедрением и сопровождением систем автоматизации управления для медицинских учреждений, и именно эта компания и реализовывала в Тульской области проект по модернизации регионального здравоохранения. Как считает следствие, Черноусов еще в 2012 году вступил в сговор с Артуром Контрабаевым и неустановленными сообщниками для хищения средств, обеспечив победу в конкурсе с помощью участия подконтрольных ему фирм. После этого компанией, в рамках тестирования запатентованной еще в 2005 году медицинской информационной системы «Инфоклиника», в тульских медучреждениях был развернут один из ее модулей - «Электронная регистратура». Из регионального бюджета «Смарт Дельта Системс» получила в 2013-2014 гг более 68 млн рублей.

Сами обвиняемые вину не признают и утверждают, что у Минздрава и министерства информатизации претензий к новой РИСЗ не возникло, а сама система не только открыла доступ местным жителям к электронным услугам, но и является примером для других регионов страны. В сомнениях, что между обвиняемыми был сговор, тоже есть рациональное зерно. Дело в том, что «Смарт Дельта Системс» поначалу проиграла конкурс, и госконтракт получила другая IT-компания: она взялась делать РИСЗ, но через месяц отказалась, и программа информатизации здравоохранения в регионе оказалась на грани срыва… Пришлось объявлять новый конкурс, который и выиграла «Смарт Дельта Системс» исключительно благодаря тому, что снизила расходы, сэкономив бюджету примерно 20 млн рублей.

22 июня в Центральном районном суде Тулы были допрошены новые свидетели по данному уголовному делу. Алексей Гугнин, с 2019 года занимающий должность начальника отдела технической поддержки ГАУ ТО «ЦИТ», сообщил, что во время внедрения новой РИСЗ в 2013 году в его обязанности входила установка компьютерной техники в учреждения здравоохранения Тульской области.

- Компания «Смарт Дельта Системс» была нашим подрядчиком, и на всем установленном нами оборудование РИСЗ заработала в необходимом функционале: конечно, в каких-то больницах и поликлиниках Тульской области возникали некоторые моменты, связанные, в первую очередь, со стабильностью каналов связи и человеческим фактором (сервера уборщицы из розеток выдергивали), но с технической точки зрения внедрение РИСЗ состоялось и она успешно работает в здравоохранении региона и по сей день, - сообщил Алексей Гугнин.

В ходе допроса данного свидетеля выявились расхождения в его формулировках, изложенных им на суде и в ранее данных показаниях следователю. Гугнин сообщил, что следователь в процессе многочасового допроса, якобы, предлагал свои формулировки, а сам свидетель согласился из-за усталости подписать свои показания без их внимательного прочтения. Данный факт стал основанием для стороны защиты ходатайствовать о вызове следователя Хромова в суд для дачи показаний. Затем в качестве свидетеля был вызван Виталий Прокудин, ныне - заместитель директора - начальник управления информационных систем «Центр информационных технологий» (ГАУ ТО «ЦИТ»), в 2013 году участвовавший в приемке РИСЗ.

- На всех этапах составлялись акты выполненных работ или протоколы приемки, и мы фиксировали и замечания на первых приемках, и успешное завершение испытаний с исправлением всех ранее высказанных замечаний. На финальной приемке у нас не было замечаний к «Смарт Дельта Системс»: весь функционал системы был сделан полностью, иначе она не была бы принята комиссией, – сообщил Виталий Прокудин. Он также обратил внимание, что вся приемка шла по Программе и Методике Испытаний (ПМИ) – это такой большой документ с сотнями видов тестов и испытаний. Каждый такой тест демонстрировался комиссии, представителям Минздрава, задавались почти по каждому дополнительные вопросы, не входившие в ПМИ для того, чтобы удостовериться в отсутствии недоделок. Причем вся приемка шла уже на работающих в промышленном режиме серверах клиник путем удаленного подключения.

В ходе допроса Прокудин также обратил внимание, что во всех других регионах РФ при создании региональных систем также использовались готовые и отлаженные компоненты. И использование готовых компонентов при создании информационных систем - это норма для России и мировой ИТ индустрии.

По мнению стороны защиты, на текущий момент данного судебного процесса напрашивается вывод, что пока нет ни одного свидетеля, который подтверждал бы доводы обвинения. Есть и другие неувязки, считают адвокаты: по их словам, обвинение опирается на экспертизу, которая указала, что стоимость работ по созданию региональной информационной системы здравоохранения Тульской области не составила ни копейки. Иными словами, эксперты заключили, что программа не была создана вообще, и чем же тогда более восьми лет пользуются врачи всех лечебных учреждениях Тульской области и каким таким «волшебным» путем ежедневно электронные карты поступают в федеральный Минздрав, вопрошает защита подсудимых.

Вот еще ряд доводов со стороны адвокатов: первая госпитализация в стационар Тулы, зарегистрированная в программе, датирована 19 июня 2013 года, а в 20 числах мая 2013 года уже велась электронная запись граждан на прием – то есть в течение первого месяца после начала работ по контракту. К его сдаче область уже активно пользовалась РИСЗ. На момент приемки через РИСЗ записалось более 800 тысяч жителей области. Она уже показала свою работоспособность. Электронная «начинка» для тульских больниц получила сертификат соответствия и зарегистрирована в государственном реестре. Кроме того, компании «Смарт Дельта Системс» пришлось не только использовать собственные разработки, но и покупать у сторонних поставщиков для новой программы систему управления базами данных и модуль для обработки цифровых рентгеновских снимков. На одно это компания потратила свыше 6 млн рублей, сообщила сторона защиты.

Мнение:

Олег Никуленко, адвокат Алексея Черноусова:

- Объяснить позицию следствия действительно сложно. Во-первых, контракт выполнен, региональная информационная система здравоохранения (РИСЗ) Тульской области реально существует, введена в эксплуатацию и успешно используется. Во-вторых, обвинение не предоставило ни одного доказательства, что Черноусов что-то не выполнил по контракту (в обвинении нет ссылки ни на один пункт), что совершил хищение или вступил с кем-либо в преступный сговор, кроме сомнительной экспертизы.