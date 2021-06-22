Бутик «Лазаревская Лавка. Фирменный Магазин» в ТЦ «Маргарита» открылся 22 июня.

До конца лета откроется еще три, семь торговых точек в Туле и области будут переоборудованы по новым корпоративным стандартам, а общее число магазинов вырастет до 30. Кроме того, появятся и мобильные автолавки. Общий объем инвестиций в модернизацию торговой сети в текущем году составит около 50 млн рублей.

- Для нас особенность нового магазина в том, что он расположен на территории рынка, - рассказывает генеральный директор ООО “ПХ Лазаревское” Кристина Романовская. - Мы оказались в торговых рядах среди конкурентов, а не в собственном помещении, как обычно. Здесь нужно конкурировать не только качеством продукции, но и ее “упаковкой”, чтобы покупатели сразу видели преимущества фирменного магазина. По сути, мы открыли бутик - со своим особенным освещением, декором, особенностями интерьера с маркизой в корпоративных цветах. Смотрится, на фоне рынка, очень контрастно, ярко и привлекательно. Мы расположены на первой линии ТЦ, и своей яркостью и расположением можем сразу привлечь внимание покупателей.

Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области ООО «ПХ «Лазаревское» начало ребрендинг и модернизацию собственной торговой сети с открытия в марте этого года флагманского бутика «Лазаревская Лавка. Фирменный Магазин» в ТЦ «Парус» (г. Тула, ул. Максима Горького, 14, к. 1). Новый формат магазинов отличается не только оригинальным дизайном, который подчеркивает экологичность продукции и традиции торгового дела, но и более широким ассортиментом продукции.

ПХ «Лазаревское» открывает новые магазины под брендом «Лазаревская лавка».

«Первый фирменный магазин сразу стал популярным у покупателей, а его выручка даже превысила наши ожидания – торговая точка сразу вырвалась в лидеры и уже приносит более 2 млн рублей в месяц. Этот успех наглядно продемонстрировал, что для наших клиентов важно не только премиальное качество продукции, но и современный вид самого магазина, поэтому мы сразу приступили к следующему этапу – созданию новых и переоборудованию существующих торговых точек», - говорит Кристина Романовская.

Бутик «Лазаревская Лавка. Фирменный Магазин» в ТЦ «Маргарита» (ул. Коминтерна, 4 А) открылся 22 июня. До начала августа новый магазин откроется в г. Болохов (ул. Соловцова, 9Б), а еще две фирменные торговые точки появятся в Туле – на улице Скуратовская, д. 108 А, и в ТЦ «Салют» (ул. Академика Павлова, д. 2). «В этом торговом центре уже есть «Лазаревская Лавка», но сейчас мы арендовали более удобно расположенное помещение большей площади, что позволит существенно расширить ассортимент продукции, предлагаемой нашим покупателям», - объясняет Кристина Романовская.

В бутиках «Лазаревская лавка. Фирменный магазин» продается свежее мясо с собственной фермы и свиноводческого комплекса - говядина и свинина, а также более 100 наименований мясной продукции Лазаревского мясокомбината. Это вареные, полукопченые и сырокопченые колбасы и самый широкий выбор деликатесов и копченостей (балыки, буженина, карбонат и т.д.). Вторая линейка – продукция молочной фермы ПХ «Лазаревское», это живое трехдневное молоко, а также приготовленные по уникальным рецептам и без применения консервантов творог, ряженка, кефир, сметана, элитное сливочное масло и т.д. И, наконец, третья товарная линейка собственного производства – домашняя еда, т.е. полуфабрикаты (пельмени, вареники) и охлажденная кулинария (котлеты, шницели, биточки и проч.), которые пользуются у туляков высоким спросом, т.к. позволяют экономить время на приготовление вкусных и полезных блюд.

- Так совпало, что накануне открытия бутика в ТЦ “Маргарита” в нашем племенном хозяйстве проводило внеплановую проверку управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям. И не выявило ни одного нарушения на производстве. Так что качество продукции “Лазаревского” подтверждено теперь не только отзывами покупателей, но и актом с печатью, - улыбается Кристина Романовская.

Кроме этого, в бутиках «Лазаревская лавка. Фирменный магазин» ассортимент дополнен высококачественной продукцией от надежных партнеров ПХ «Лазаревское». Это более 35 видов сыров, бакалейные товары (консервация, крупы, соусы и проч.), вода и лимонады. В магазинах этого формата будут и презентоваться все новинки, созданные как силами ПХ «Лазаревское», так и его партнеров. «Мы будем расширять сопутствующий ассортимент и выбирать лучшие товары для наших покупателей. Например, недавно мы заключили соглашение с консервным заводом «Богучаровский», известным качеством своего варенья и соусов», - объяснила она.

До конца лета общее число магазинов под брендом «Лазаревская лавка» вырастет до 30.

Одновременно ПХ «Лазаревское» проводит серьезную модернизацию существующих торговых точек в Туле по адресам: ул. Михеева, д.23 ; ул. Первомайская, д. 9; ул. Пузакова, д. 5; ул. 9 Мая, д.9; ул. Дмитрия Ульянова, д.2, а также реконструирует магазины в г. Щекино (ул. Ленина, д. 36 Б) и в п. Лазаревское (ул. Старая Тульская, д. 10). В этих торговых точках проводится ремонт, замена холодильного оборудования на более современное, а интерьеры оформляются в новом корпоративном стиле. До начала осени количество магазинов под брендом «Лазаревская лавка» в Туле и области вырастет до 30.

А до осени ПХ «Лазаревское» откроет еще один формат торговли – собственные автолавки, что позволит увеличить количество торговых точек, где туляки и жители области смогут приобрести основную продукцию предприятия.

- Этим летом мы поставим шесть автолавок и посмотрим, насколько востребованным у наших клиентов окажется подобный формат. Сейчас рассматриваем локации для их установки и начнем торговлю после оформления всей необходимой документации, - говорит Кристина Романовская. По ее словам, общий объем инвестиций в модернизацию торговой сети под брендом «Лазаревская Лавка» в этом году составит около 50 млн рублей.

СПРАВКА О КОМПАНИИ:

Племенное хозяйство «Лазаревское» (ООО «ПХ «Лазаревское») основано в 1981 году Федором Романовским; расположено в 16 км южнее районного центра г. Щекино Тульской области в 50 км от г. Тулы. ПХ занимается производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства. В составе предприятия – свиноводческий комплекс с общим поголовьем свиней – 50 000 голов; ферма на 3500 голов крупного рогатого скота; цех производства комбикормов мощностью 50 тыс. тонн кормов в год; цех растениеводства с земельным фондом 24 тыс. га сельскохозяйственных угодий и крупным современным сушильно-сортировальным комплексом хранения зерна (на 80 тыс. тонн); автопарк на 130 автомобилей, а также машинно-тракторный парк (80 тракторов, 3 сеялки и 32 комбайна).

Кроме этого, в состав ПХ «Лазаревское» входит мясоперерабатывающий комбинат, производящий в год 10 тыс. тонн продукции, цех по выпуску молочной продукции, пельменей и вареников, а также 25 продуктовых магазина под брендом «Лазаревская лавка».

Всего на предприятии трудится 642 человека, а средняя заработная плата составляет 44,7 тыс. рублей.

В мае ПХ «Лазаревское» открыло собственное представительство в г. Тула на территории торгово-делового квартала LiKЁRKA LOFT (проспект Ленина, 85).

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