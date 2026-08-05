Самокатный сбор: «Новые люди» нашли решение проблемы самокатов в Туле.

Картина, которая в Туле не редкость. Однако уже скоро она может остаться в прошлом. Партия «Новые люди» предложила решение самокатного вопроса.

Представители партии отмечают: корень проблемы в том, что в Туле остро не хватает велодорожек. В итоге любители самокатов, велосипедов, моноколёс и другого подобного транспорта вынуждены ездить по тротуарам.

Самокатный сбор: «Новые люди» нашли решение проблемы самокатов в Туле.

Обустройством велодорожек занимается городская администрация. Но в бюджете никогда не хватает на них денег. «Новые люди» предложили простое, но эффективное решение: ввести специальный «самокатный сбор» с кикшеринговых компаний. Эти деньги пойдут на специальные дорожки и знаки.

«Самокаты — востребованный и экологичный вид транспорта. Спрос на них постоянно растёт, а инфраструктура не успевает. В итоге страдают пешеходы, которые рискуют попасть под самокат на тротуаре. Это недопустимо. Компании, которые зарабатывают миллионы на использовании городского пространства, должны вкладываться в благоустройство, это будет справедливо. Тогда пешеходы окажутся в безопасности, а самокатчики смогут ездить по специально отведённым для этого местам», — рассказала автор инициативы, депутат городской Думы Тулы от партии «Новые люди» Анна Иванова.

Самокатный сбор: «Новые люди» нашли решение проблемы самокатов в Туле.

При этом душить бизнес никто не собирается. Размер «самокатного сбора» будет напрямую привязан к выручке. Чем активнее туляки будут пользоваться кикшерингом, тем больше средств пойдёт на развитие инфраструктуры. А это в свою очередь ещё больше подтолкнёт спрос на самокаты.

Представители «Новых людей» подчеркнули, что такой подход вполне может стать альтернативой полному запрету самокатов.

«Ничего плохого в электросамокатах нет, если ездить на них аккуратно. Кикшеринг скорее нужно развивать и создавать безопасные условия, чем выдумывать новые запреты», — отметил один из лидеров фракции, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.