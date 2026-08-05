От Тулы до Пекина с любовью: как «пряники Поляковой» подружили два Кремля на главном фестивале года

Первого августа стены Тульского кремля видели многое, но в этот день они буквально пропитались ароматом мёда, корицы и жжёного сахара. Масштаб впечатлил даже бывалых туристов: 50 производителей из 15 регионов России и дебютанты из Китая превратили исторический центр в главную сладкую точку страны.

Пока официальные делегации обсуждали культурные связи, мы отправились к стенду фабрики «Тульский пряник», которую не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами знают, как «пряники Поляковой», чтобы узнать рецепт их успеха.

Масштабы и ассортимент

У прилавков легендарной фабрики выстроилась очередь. Управляющая производством Ирина Александровна Репина рассказала, что логистику этого года просчитывали особенно тщательно.

— Кондитерская фабрика постоянный участник масштабного фестиваля «Тульский пряник», на сегодняшнее событие вы привезли сегодня больше продукции?

— Да, значительно больше, — улыбается Ирина Александровна. Прошлый год показал, что продукции оказалось мало, люди стояли расстроенные, не всем хватило вкусного тульского угощения. Поэтому сегодня у нас 140 килограммов пряников. В прошлом ушло около 120 кг.

От Тулы до Пекина с любовью: как «пряники Поляковой» подружили два Кремля на главном фестивале года.

Мы пробиваемся сквозь толпу к столу с новинками. Оказывается, специально ко Дню пряника фабрика подготовила сюрприз — новые формы.

— Посмотрите, какие красавцы: пряник-мальчик, он с ягодной начинкой и пряник-девочка, она со вареной сгущенкой очень красивые, с бантиками, в шляпках. Здесь пряники на любой, даже самый взыскательный вкус. Есть пряники по классической рецептуре, но разными начинками: яблоко, слива, брусника, лимон, вареная сгущенка и много еще других разновидностей. Для гурманов исторического кулинарного наследия - наши заварные пряники. В составе теста нет сахара, зато много мёда и добавляется ржаная мука. Пряники получаются более тёмные, тесто воздушное. Очень вкусные. – отмечает Ирина Репина.

От Тулы до Пекина с любовью: как «пряники Поляковой» подружили два Кремля на главном фестивале года.

Пока мы разговариваем, мимо проходят туристы из Москвы, которые целенаправленно ищут именно эту фабрику. География покупателей у «Пряников Поляковой» давно вышла за пределы области. Но главное правило остается неизменным: концепция как была, так и остаётся: продукция делается с душой, вручную по старинному тульскому рецепту. Стандарты качества соблюдаются, состав натуральный. Никакой химии.

Дипломатия на языке десертов: Китай в гостях у Тулы

Этот День пряника вошел в историю не только благодаря рекордному количеству участников. Впервые на фестивале появились представители Китая. Тульский пряник и китайский лунный пряник являются символами гостеприимства, семейных ценностей и уважения к традициям. День пряника - это отличный мост для укрепления дружбы между нашими народами. Для российских мастеров приезд китайских коллег стал поводом для обмена опытом. Мастера из Поднебесной внимательно рассматривали деревянные резные доски туляков, а те, в свою очередь, дегустировали китайские рисовые сладости.

От Тулы до Пекина с любовью: как «пряники Поляковой» подружили два Кремля на главном фестивале года.

Сбалансированный вкус

Татьяна приехала из Калуги специально на выходные, чтобы в полном объеме насладиться пряничным праздником.

— Я первый раз в жизни попала на такой фестиваль, - признается она. — Специально по приглашению своих друзей приехала, чтобы провести выходные. Сейчас ходим, пробуем всё подряд, но пройдя километры прилавков понимаешь, что именно здесь настоящий тульский вкус. И это не пустые слова, а профессиональное мнение. Я ведь техник-технолог хлебопекарного производства по образованию. Так вот, профессионально вам скажу: эти пряники - действительно имеют правильный, сбалансированный вкус. Нет этого ярко выраженного привкуса соды или чего-то неприятного, чем грешат некоторые массовые производители. Самое главное — свежесть, мягкий, приятный пряник. Желаю компании только процветания и радовать нас новыми вкусными новинками.

От Тулы до Пекина с любовью: как «пряники Поляковой» подружили два Кремля на главном фестивале года.

Сладкая география

Масштаб амбиций кондитерской фабрики «Тульский пряник» впечатляет. По словам управляющей Ирины Александровны, производственная линейка предприятия сегодня переживает масштабное обновление.

— На фабрике кипит работа над целым калейдоскопом новинок, — делится Ирина Александровна. — Наши технологи возрождают старинные русские рецепты и создают современные десерты: уже скоро на полках появятся ароматная коврижка по классическим канонам, нежный бисквитный рулет и изысканные миндальные пряники. Ассортимент растет, и мы растем вместе с ним.

Производственные успехи подкрепляются расширением розничной сети. Совсем недавно фабрика открыла свой одиннадцатый фирменный магазин. Новая точка расположилась по адресу: улица Металлистов, дом 19 — в самом сердце исторического центра, который пользуется огромной популярностью как у туляков, так и у гостей города.

От Тулы до Пекина с любовью: как «пряники Поляковой» подружили два Кремля на главном фестивале года.

Помимо свежей выпечки, зефира, пастилы, мармелада и конфет, посетителей ждет особый сюрприз: совсем скоро здесь появится витрина со знаменитыми тульскими самоварами. Новый магазин превращается в настоящий гастрономический кластер, где собраны главные исторические бренды пряничной столицы. Ждем всех в гости!

Итоги праздника

Фестиваль завершился торжественным награждением всех 50 участников. Мастера пряничного дела получили заслуженные дипломы, а гости унесли домой тысячи расписных лакомств.

Но главным итогом дня стало то, что доказывать ничего не пришлось. Когда советник-посланник КНР берет в руки печатный пряник с видами Тульского кремля, а технолог из Калуги хвалит рецептуру Тульской кондитерской фабрики - становится ясно: традиции живы, пока их можно попробовать на вкус.

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