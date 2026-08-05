От Тулы до Пекина с любовью: как «пряники Поляковой» подружили два Кремля на главном фестивале года.

Первого августа стены Тульского кремля видели многое, но в этот день они буквально пропитались ароматом мёда, корицы и жжёного сахара. Масштаб впечатлил даже бывалых туристов: 50 производителей из 15 регионов России и дебютанты из Китая превратили исторический центр в главную сладкую точку страны.
Пока официальные делегации обсуждали культурные связи, мы отправились к стенду фабрики «Тульский пряник», которую не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами знают, как «пряники Поляковой», чтобы узнать рецепт их успеха.
Масштабы и ассортимент
У прилавков легендарной фабрики выстроилась очередь. Управляющая производством Ирина Александровна Репина рассказала, что логистику этого года просчитывали особенно тщательно.
— Кондитерская фабрика постоянный участник масштабного фестиваля «Тульский пряник», на сегодняшнее событие вы привезли сегодня больше продукции?
— Да, значительно больше, — улыбается Ирина Александровна. Прошлый год показал, что продукции оказалось мало, люди стояли расстроенные, не всем хватило вкусного тульского угощения. Поэтому сегодня у нас 140 килограммов пряников. В прошлом ушло около 120 кг.
Мы пробиваемся сквозь толпу к столу с новинками. Оказывается, специально ко Дню пряника фабрика подготовила сюрприз — новые формы.
— Посмотрите, какие красавцы: пряник-мальчик, он с ягодной начинкой и пряник-девочка, она со вареной сгущенкой очень красивые, с бантиками, в шляпках. Здесь пряники на любой, даже самый взыскательный вкус. Есть пряники по классической рецептуре, но разными начинками: яблоко, слива, брусника, лимон, вареная сгущенка и много еще других разновидностей. Для гурманов исторического кулинарного наследия - наши заварные пряники. В составе теста нет сахара, зато много мёда и добавляется ржаная мука. Пряники получаются более тёмные, тесто воздушное. Очень вкусные. – отмечает Ирина Репина.
Пока мы разговариваем, мимо проходят туристы из Москвы, которые целенаправленно ищут именно эту фабрику. География покупателей у «Пряников Поляковой» давно вышла за пределы области. Но главное правило остается неизменным: концепция как была, так и остаётся: продукция делается с душой, вручную по старинному тульскому рецепту. Стандарты качества соблюдаются, состав натуральный. Никакой химии.
Дипломатия на языке десертов: Китай в гостях у Тулы
Этот День пряника вошел в историю не только благодаря рекордному количеству участников. Впервые на фестивале появились представители Китая. Тульский пряник и китайский лунный пряник являются символами гостеприимства, семейных ценностей и уважения к традициям. День пряника - это отличный мост для укрепления дружбы между нашими народами. Для российских мастеров приезд китайских коллег стал поводом для обмена опытом. Мастера из Поднебесной внимательно рассматривали деревянные резные доски туляков, а те, в свою очередь, дегустировали китайские рисовые сладости.
Сбалансированный вкус
Татьяна приехала из Калуги специально на выходные, чтобы в полном объеме насладиться пряничным праздником.
— Я первый раз в жизни попала на такой фестиваль, - признается она. — Специально по приглашению своих друзей приехала, чтобы провести выходные. Сейчас ходим, пробуем всё подряд, но пройдя километры прилавков понимаешь, что именно здесь настоящий тульский вкус. И это не пустые слова, а профессиональное мнение. Я ведь техник-технолог хлебопекарного производства по образованию. Так вот, профессионально вам скажу: эти пряники - действительно имеют правильный, сбалансированный вкус. Нет этого ярко выраженного привкуса соды или чего-то неприятного, чем грешат некоторые массовые производители. Самое главное — свежесть, мягкий, приятный пряник. Желаю компании только процветания и радовать нас новыми вкусными новинками.
Сладкая география
Масштаб амбиций кондитерской фабрики «Тульский пряник» впечатляет. По словам управляющей Ирины Александровны, производственная линейка предприятия сегодня переживает масштабное обновление.
— На фабрике кипит работа над целым калейдоскопом новинок, — делится Ирина Александровна. — Наши технологи возрождают старинные русские рецепты и создают современные десерты: уже скоро на полках появятся ароматная коврижка по классическим канонам, нежный бисквитный рулет и изысканные миндальные пряники. Ассортимент растет, и мы растем вместе с ним.
Производственные успехи подкрепляются расширением розничной сети. Совсем недавно фабрика открыла свой одиннадцатый фирменный магазин. Новая точка расположилась по адресу: улица Металлистов, дом 19 — в самом сердце исторического центра, который пользуется огромной популярностью как у туляков, так и у гостей города.
Помимо свежей выпечки, зефира, пастилы, мармелада и конфет, посетителей ждет особый сюрприз: совсем скоро здесь появится витрина со знаменитыми тульскими самоварами. Новый магазин превращается в настоящий гастрономический кластер, где собраны главные исторические бренды пряничной столицы. Ждем всех в гости!
Итоги праздника
Фестиваль завершился торжественным награждением всех 50 участников. Мастера пряничного дела получили заслуженные дипломы, а гости унесли домой тысячи расписных лакомств.
Но главным итогом дня стало то, что доказывать ничего не пришлось. Когда советник-посланник КНР берет в руки печатный пряник с видами Тульского кремля, а технолог из Калуги хвалит рецептуру Тульской кондитерской фабрики - становится ясно: традиции живы, пока их можно попробовать на вкус.
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