Охранный холдинг «БАРС»: «Нам не нужны просто исполнители. Нам нужны люди, которым мы доверим безопасность»

Пока одни компании ограничивались раздачей листовок, здесь соискателям давали в руки рации и схемы пультов наблюдения. Мы поговорили с генеральным директором Андреем Кишаловым о том, почему сегодня найти хорошего специалиста по безопасности сложнее, чем кажется, и как бизнес выстраивает доверие еще до подписания трудового договора.

«Кадры решают всё, но подход должен быть человеческим»

— Ваш стенд был одним из самых оживленных. Почему для вас важно участвовать в таких кадровых ярмарках? Не проще ли закрыть вакансии через HeadHunter?

— Проще - не значит лучше, - комментирует Андрей Николаевич Кишалов. - Цифровизация цифровизацией, но живое общение никто не отменял. Охрана - это бизнес доверия. Мы отвечаем за спокойствие людей на объектах. Мне важно посмотреть человеку в глаза до того, как он выйдет на первый пост. На таких площадках мы видим реальный срез рынка. К нам приходят самые разные люди: от вчерашних студентов до опытных мужчин. Формат прямого диалога позволяет понять мотивацию человека за три минуты разговора. Это эффективнее сотни откликов в интернете.

Генеральный директор Охранного холдинга «БАРС» Андрей Кишалов.

На стенде «БАРСа» действительно не было скучно. посетители могли не просто узнать о вакансиях, а сразу погрузиться в специфику работы компании. Сотрудники холдинга подробно рассказывали о направлениях деятельности: от физической охраны объектов до монтажа и обслуживания технических систем безопасности. Особое внимание уделялось карьерным перспективам: как строится профессиональный рост внутри холдинга, какие программы обучения доступны и какие социальные гарантии предоставляются сотрудникам.

Среди ключевых вакансий, были позиции охранников, монтажников слаботочных систем, операторов пульта централизованного наблюдения (ПЦН) и специалистов по сопровождению объектов. Для каждой из них компания обозначила чёткие требования, условия труда и возможности развития. Так, для монтажников акцент делался на технической подготовке и готовности к выездам на объекты, а для операторов ПЦН — на внимательности, стрессоустойчивости и способности работать в сменном графике.

— У нас часто бытует стереотип: работа в охране - это дедушка в тулупе у шлагбаума, — продолжает генеральный директор. — Современный «БАРС» - это высокотехнологичная история. Наш оператор ПЦН следит за десятками объектов одновременно, используя нейросети для распознавания лиц и угроз. Монтажник - это инженер, который тянет оптику и настраивает сложные системы доступа. Поэтому мы делали упор на обучении. Если человек с опытом и знаниями, но нет корочки - мы берем его стажером и учим сами. Даем социальный пакет, официальное трудоустройство. Люди это ценят, вопросов про «серую» зарплату даже не возникало.

География ответственности: от центра Тулы до райцентров

Масштабное мероприятие «Всероссийская ярмарка трудоустройства» охватывает всю Тульскую область: интерактивные зоны работали в Суворовском, Щёкинском, Узловском и других районах. Для «БАРСа», чьи объекты разбросаны по всему региону, это стало стратегическим решением.

— Тула - это мощный промышленный узел, но безопасность нужна везде, - отмечает Андрей Кишалов. - Нам нужны люди по всей Тульской области. Когда житель района видит, что крупная компания готова брать сотрудников рядом с домом, да еще и предлагает обучение - это меняет отношение к профессии. Кстати, несколько ребят из районов уже прошли экспресс-собеседования и едут к нам на проверку навыков на следующей неделе.

Особая миссия: поддержка своих

Одной из главных тем общения на стенде стала программа поддержки участников специальной военной операции. Тема деликатная, но в «БАРСе» ее не обходят стороной.

— Ребята, возвращающиеся со службы, обладают главными качествами для нашей работы: дисциплиной, стрессоустойчивостью и понятием чести, - говорит Андрей Кишалов. — Но переход от боевых действий к гражданской жизни бывает сложным. Мы запустили программу наставничества. За каждым новичком из числа ветеранов закрепляется опытный инструктор. Мы помогаем адаптироваться, предлагаем гибкий график на первое время. Плюс у нас есть ребята-ветераны среди руководства, они говорят с ними на одном языке. Несколько человек, прошедших СВО, уже подали анкеты прямо там, на ярмарке. Я уверен, из них получатся отличные старшие смены.

Не обошлось и без молодежи. Студенты профильных колледжей интересовались практикой. По словам директора, холдинг готов открывать двери учебным заведениям: — Пусть приходят на экскурсии. Посмотрят, как работает современный ситуационный центр. Может, айтишники поймут, что писать код для безопасности Родины - это круче, чем делать очередной онлайн-магазин.

Итоги одного дня

По итогам мероприятия холдинг «БАРС» зафиксировал конкретные практические результаты. На руках были измеримые итоги работы: сформированный пул анкет соискателей, прямые контакты потенциальных монтажников и операторов ПЦН, а главное - актуализированное понимание текущих ожиданий рынка труда, которое будет использовано для дальнейшей корректировки кадровой стратегии компании.

— Мы ушли с четким пониманием: нужно корректировать кадровую стратегию, - резюмирует Кишалов. — Зарплатные ожидания выросли, и это нормально. Значит, нам нужно предлагать больше прозрачности и перспектив. Эта ярмарка была не про то, чтобы «закрыть дыры» в графике дежурств. Она про то, чтобы построить фундамент команды на следующий год. А строить мы умеем - и системы безопасности, и коллектив.

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