Председатель ТРО «ОПОРА РОССИИ» Михаил Глухов стал участником заседания отделения Российского исторического общества в Тульской области.

В мероприятии принял участие председатель Тульского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», член Совета отделения РИО в Тульской области Михаил Глухов.

Участники обсудили новые проекты фонда «История Отечества», развитие исторического просвещения, взаимодействие музеев, вузов и общественных организаций, а также инициативы, направленные на сохранение исторической памяти региона.

Председатель ТРО «ОПОРА РОССИИ» Михаил Глухов принял участие в заседании отделения Российского исторического общества в Тульской области.

Для Тульского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» такое сотрудничество с Российским историческим обществом имеет особое значение. Оно позволяет объединять усилия предпринимательского сообщества, историков, музейных работников и исследователей для сохранения наследия выдающихся созидателей Тульской земли.

Именно благодаря такому взаимодействию в регионе были реализованы проекты, посвящённые истории предпринимательства: создана «Летопись тульского предпринимательства», открыт Музей предпринимательства Тульской области, учреждены медали имени выдающихся дореволюционных предпринимателей, которыми отмечаются современные предприниматели региона.

Председатель ТРО «ОПОРА РОССИИ» Михаил Глухов принял участие в заседании отделения Российского исторического общества в Тульской области.

Продолжается работа по увековечиванию памяти людей, которые строили предприятия, учебные заведения, больницы, общественные здания и другие объекты, служащие Тульской области до сих пор. Их судьбы — это пример созидательного труда, ответственности и служения своему делу, который остаётся актуальным и для современных предпринимателей.

История предпринимательства — это не только история капитала и торговли. Это история людей, которые своим трудом формировали экономику, культуру и общественную жизнь региона. Именно поэтому сотрудничество «ОПОРЫ РОССИИ» и Российского исторического общества является важной частью работы по сохранению исторической памяти и формированию уважения к предпринимательскому наследию Тульской области.