Председатель ТРО «ОПОРА РОССИИ» Михаил Глухов принял участие в заседании отделения Российского исторического общества в Тульской области.

В мероприятии принял участие председатель Тульского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», член Совета отделения РИО в Тульской области Михаил Глухов.
Участники обсудили новые проекты фонда «История Отечества», развитие исторического просвещения, взаимодействие музеев, вузов и общественных организаций, а также инициативы, направленные на сохранение исторической памяти региона.
Для Тульского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» такое сотрудничество с Российским историческим обществом имеет особое значение. Оно позволяет объединять усилия предпринимательского сообщества, историков, музейных работников и исследователей для сохранения наследия выдающихся созидателей Тульской земли.
Именно благодаря такому взаимодействию в регионе были реализованы проекты, посвящённые истории предпринимательства: создана «Летопись тульского предпринимательства», открыт Музей предпринимательства Тульской области, учреждены медали имени выдающихся дореволюционных предпринимателей, которыми отмечаются современные предприниматели региона.
Продолжается работа по увековечиванию памяти людей, которые строили предприятия, учебные заведения, больницы, общественные здания и другие объекты, служащие Тульской области до сих пор. Их судьбы — это пример созидательного труда, ответственности и служения своему делу, который остаётся актуальным и для современных предпринимателей.
История предпринимательства — это не только история капитала и торговли. Это история людей, которые своим трудом формировали экономику, культуру и общественную жизнь региона. Именно поэтому сотрудничество «ОПОРЫ РОССИИ» и Российского исторического общества является важной частью работы по сохранению исторической памяти и формированию уважения к предпринимательскому наследию Тульской области.