Наталья Тетенова провела творческую встречу и мастер-класс в «Детской Республике «Поленово».

В «Детской Республике «Поленово» прошла встреча с Натальей Тетеновой - актрисой театра и кино, известной по семейному приключенческому фильму «Мой любимый чемпион». Это событие стало частью летней традиции лагеря: здесь регулярно проходят встречи со звездами, которые делятся опытом, вдохновляют и помогают детям задуматься о будущем.

Центральной темой разговора стала работа над фильмом, вышедшим на экраны летом 2024 года. Картина рассказывает историю тринадцатилетней Саши и ее верного друга - коня Джонатана. Только он понимает девочку, когда ее не слышат ни одноклассники, ни даже мама. Поддержку оказывает лишь бабушка, готовая на все ради внучки. Вместе с Натальей Тетеновой в проекте снялись Людмила Артемьева и Василиса Коростышевская.

Ребят особенно заинтересовали съемки с лошадьми. Актриса рассказала, как проходила работа на площадке: какие меры безопасности соблюдались, как строилось взаимодействие с животными и как создавались трюковые сцены. Дети с удивлением узнали, сколько терпения и доверия требует съемка с живыми актерами-лошадьми.

Наталья Тетенова провела творческую встречу и мастер-класс в «Детской Республике «Поленово».

Наталья также поделилась своим путем в профессию. Родители видели для нее другую судьбу, но страсть к сцене оказалась сильнее. Она училась у выдающихся педагогов - Олега Табакова и Марка Захарова, каждый из которых передал ей что-то ценное: глубину, легкость, психологическую достоверность, умение быть настоящим на сцене. Актриса подчеркнула: фундаментальное образование - основа профессионального роста и способности оставаться актуальным в меняющемся мире.

После разговора начался мастер-класс по актерскому мастерству под названием «Фантазия и воображение». Занятие было построено вокруг упражнений на снятие телесных зажимов, развитие доверия и концентрации внимания.

Особое внимание уделили ключевому принципу системы Станиславского - «вере в предлагаемые обстоятельства». Ребята учились превращать обычные предметы в нечто совершенно иное с помощью волшебного «если бы». Они создавали воображаемые объекты, работали с «живыми скульптурами», учились не только фантазировать, но и передавать свое видение партнерам, чтобы вместе строить целостную картину.

Эти упражнения позволили детям на практике почувствовать, что значит быть актером: наблюдать, верить в вымысел и делиться им так, чтобы другие тоже поверили.

Наталья Тетенова провела творческую встречу и мастер-класс в «Детской Республике «Поленово».

Гостья была тронута атмосферой лагеря. Расположенный рядом с музеем-усадьбой В.Д. Поленова, «Детская Республика «Поленово» сохранила теплый, живой дух традиционного детского лагеря - с деревянными корпусами, дружескими отрядами и искренним общением. Наталья Тетенова сравнила эту атмосферу с той, что царит в лучших советских фильмах о детстве.

Она отметила, что такие встречи важны не только для вдохновения, но и для понимания: мечты достижимы, путь к ним может быть разным, а главное - не бояться идти за своей целью и не жалеть о том, что чего-то не попробовал.

В «Детской Республике «Поленово» - месте, где ежегодно отдыхают сотни детей, включая участников инклюзивных смен, - творчество, природа, спорт и живое общение с успешными людьми становятся мощным источником вдохновения. И встреча с Натальей Тетеновой стала ярким тому подтверждением.