Красивые планировки: в Капитале рассказали, что стоит за этим

Выбирая новую квартиру, мы, в первую очередь, смотрим на планировку.

К примеру, на стройке есть пять невидимых героев, о которых, спорим, вы не знали:

Лаборант – берёт пробы у каждого бетономиксера. Делает «осадку конуса» и может развернуть машину, если бетон ему «не понравился».

Дефектоскопист – делает рентген металлу и бетону, чтобы найти микротрещины. Громко ругается, если без него пытаются сдать важный узел.

Торкретчик – наносит бетон под высоким давлением в определенных местах. Работает в костюме, похожем на скафандр. Шумно, грязно, но нужно.

Шпунтовщик – забивает стальные шпунты, чтобы стенки котлована не рухнули. Силён, смел и глух к грохоту сваебойной установки.

Такелажник – играет в гигантский тетрис многотонными грузами. Развернёт 5-тонную плиту в воздухе на 90°, не задев чужие нервы.

Звучит как спецназ? Так и есть. Благодаря их незаметной работе дома Капитала получаются именно такими, как задумано.

Но дом, согласитесь, это не только стены. Это ещё и то, что его окружает. В Капитале благоустройство понимают как продолжение квартиры. Живописные зелёные дворы с разными сценариями для детей и взрослых. Входные группы – на уровне земли, с прозрачными дверями и без ступеней. Парковки вынесены за периметр: машины – отдельно, люди – отдельно.

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Классно, правда? И это малая часть того, что стоит за вашей будущей квартирой. А теперь – к самому приятному: смотрите планировки в готовых домах ЖК «Надёжный на Пролетарке» и «Пряники».

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