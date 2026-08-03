Красивые планировки: в Капитале рассказали, что стоит за этим

К примеру, на стройке есть пять невидимых героев, о которых, спорим, вы не знали:
Лаборант – берёт пробы у каждого бетономиксера. Делает «осадку конуса» и может развернуть машину, если бетон ему «не понравился».
Дефектоскопист – делает рентген металлу и бетону, чтобы найти микротрещины. Громко ругается, если без него пытаются сдать важный узел.
Торкретчик – наносит бетон под высоким давлением в определенных местах. Работает в костюме, похожем на скафандр. Шумно, грязно, но нужно.
Шпунтовщик – забивает стальные шпунты, чтобы стенки котлована не рухнули. Силён, смел и глух к грохоту сваебойной установки.
Такелажник – играет в гигантский тетрис многотонными грузами. Развернёт 5-тонную плиту в воздухе на 90°, не задев чужие нервы.
Звучит как спецназ? Так и есть. Благодаря их незаметной работе дома Капитала получаются именно такими, как задумано.
Но дом, согласитесь, это не только стены. Это ещё и то, что его окружает. В Капитале благоустройство понимают как продолжение квартиры. Живописные зелёные дворы с разными сценариями для детей и взрослых. Входные группы – на уровне земли, с прозрачными дверями и без ступеней. Парковки вынесены за периметр: машины – отдельно, люди – отдельно.
Классно, правда? И это малая часть того, что стоит за вашей будущей квартирой. А теперь – к самому приятному: смотрите планировки в готовых домах ЖК «Надёжный на Пролетарке» и «Пряники».
Сейчас на них очень выгодные условия:
- Скидка до 1 000 000 рублей;
- Ипотека от 5%;
- Индивидуальная скидка (уточните у менеджеров Капитала).
Можно получить ключи прямо сейчас и отпраздновать новоселье уже этим летом!
Количество квартир по акции ограничено. Все доступные планировки на сайте kapital71.ru.
Подробности и точные условия уточняйте у менеджеров компании по тел. +7 (4872) 759-295 и на сайте kapital71.ru.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ООО «Капитал – Строитель жилья». Реклама.