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Общество3 августа 2026 8:43

«Дети вернутся в обновленную школу»: Надежда Школкина проверила готовность Узловского лицея

Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Надежда Школкина вместе с Главой Узловского района Мариной Карташовой проинспектировали ход ремонтных работ в Узловском лицее
Источник:kp.ru
Надежда Школкина проинспектировала ход ремонтных работ в Узловском лицее.

Надежда Школкина проинспектировала ход ремонтных работ в Узловском лицее.

Капитальный ремонт здесь ведётся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», на который в общей сложности было выделено 162 млн рублей из бюджетов разных уровней.

Капитальный ремонт здесь ведётся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Капитальный ремонт здесь ведётся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

В настоящее время работы вышли на финальную стадию. Школьные аудитории получились светлыми и красочными, а актовый зал – ещё и многофункциональным.

Надежда Школкина: "Я очень рада, что 1 сентября ребятишки вернутся в свою любимую школу, но уже с обновлёнными классами".

Надежда Школкина: "Я очень рада, что 1 сентября ребятишки вернутся в свою любимую школу, но уже с обновлёнными классами".

– Приятно было узнать, что часть школьного оборудования произведена узловским предприятием «Промет», и это хороший пример для других учреждений с точки зрения поддержки своего регионального производителя, – отметила Надежда Школкина. – Я бывала в этом лицее и ранее, поэтому знаю, какие здесь профессиональные педагоги и какие замечательные дети. Вместе с тем здание уже давно требовало обновления, и я очень рада, что 1 сентября ребятишки вернутся в свою любимую школу, но уже с обновлёнными классами.