Заслуженный работник культуры РФ Екатерина Толстая, генеральный директор ПСГ «Перспектива», Заслуженный строитель России Александр Лежебоков. Филипок – соискатель в главные гиды Тульской области.

28 августа 1828 года (по н. с. 9 сентября) родился Лев Николаевич Толстой. Ко дню рождения известного русского писателя, графа Льва Николаевича Толстого талантливые мастера «Первомайского завода ЖБИ» изготовили из архитектурного бетона скульптуру — любознательного мальчика, героя рассказа «Филипок». Бетонный парень вместе с генеральным директором ПСГ «Перспектива» Александром Лежебоковым и главой ГК «Техностиль» Егором Атановым уже побывал в кабинете губернатора Тульской области, где заявил о готовности стать туристическим гидом для навигации по историческим местам региона. Он также от души поздравил Екатерину Толстую, директора Музея-усадьбы «Ясная Поляна», с высоким званием «Заслуженный работник культуры РФ», присвоенным указом Президента России в июле 2026 года.

Новый проект ПСГ "Перспектива" - "Клубный дом на Кутузова".

Структурное подразделение ПСГ «Перспектива» — «Первомайский завод ЖБИ» — изготавливает около 1 000 видов железобетонных конструкций, производит товарный бетон и растворы, выпускает домокомплекты для индивидуального строительства. Завод осваивает и новое направление — производство малых форм из архитектурного бетона. Благодаря творческой настойчивости ПСГ «Перспектива» жители региона в скором будущем смогут увидеть весёлые композиции в парках и общественных пространствах. Первый туристический гид «Филипок» появится у нового офиса ПСГ «Перспектива» на ул. Благовещенской, 6а. Второй расположится на придомовой территории ЖК «Клубный дом на Кутузова», возводимого Промышленно-строительной группой.

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