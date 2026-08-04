В поселке Славный обсудили развитие спортивной инфраструктуры

Николай Воробьев посетил муниципальный физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Славный.

Вместе с ним объект осмотрели депутат Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Сергей Галкин, глава муниципального образования Славный, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Лещев, а также ветеран боевых действий, гвардии подполковник медицинской службы Юрий Бровко.

Директор учреждения Сергей Прохоров провел для гостей экскурсию и рассказал о работе физкультурно-оздоровительного комплекса.

Директор учреждения Сергей Прохоров провел для гостей экскурсию и рассказал о работе физкультурно-оздоровительного комплекса. Сегодня на базе ФОКа для детей и подростков работают секции по мини-футболу, дзюдо, пионерболу, волейболу и спортивным танцам. Для самостоятельных занятий оборудованы тренажерный зал и зал настольного тенниса. Взрослым жителям доступны занятия волейболом, футболом и фитнесом.

Во время осмотра физкультурно-оздоровительного комплекса участники обсудили состояние объекта и планы по его дальнейшему развитию. В ближайшее время здесь начнется капитальный ремонт кровли.

Сегодня на базе ФОКа для детей и подростков работают секции по мини-футболу, дзюдо, пионерболу, волейболу и спортивным танцам.

«Спортивная инфраструктура должна соответствовать современным требованиям и быть комфортной для жителей. Важно не только строить новые объекты, но и своевременно обновлять действующие, чтобы они оставались востребованными и безопасными для занятий физической культурой и спортом», - отметил сенатор.

Во время осмотра физкультурно-оздоровительного комплекса участники обсудили состояние объекта и планы по его дальнейшему развитию.

Юрий Бровко подчеркнул, что физкультурно-оздоровительный комплекс играет важную роль в жизни поселка, объединяя людей разных возрастов. По его словам, предстоящее обновление позволит создать более комфортные условия для тренировок и проведения спортивных мероприятий.

Физкультурно-оздоровительный комплекс играет важную роль в жизни поселка, объединяя людей разных возрастов.

Развитие спортивной инфраструктуры и создание современных условий для занятий физической культурой остаются одним из приоритетов Народной программы «Единой России». Обновление спортивных объектов способствует развитию массового спорта, привлечению к активному образу жизни детей и взрослых, а также повышению качества жизни жителей.