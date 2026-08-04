«СтройЭталон Финанс»: строительство эталонного качества

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» "СтройЭталон Финанс" продолжается возведение школы на 1100 мест в ЖК «Суворовский-2». Строительная готовность объекта – 90%. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Когда речь идет о предприятии «СтройЭталон Финанс», сомнений в выше сказанном не возникает. За плечами строительного холдинга более двух десятилетий активной работы, за эти годы сформирован высокий статус доверия и надежности.

К профессиональному празднику Дню строителя компания подходит с очень достойными производственными показателями и намечает четкий вектор для дальнейшего развития.

– В Тульской области нами реализованы десятки социальных и коммерческих проектов. Компания продолжает расширять сферу деятельности, – говорит Константин Панов, заместитель директора по капитальному строительству ООО «СтройЭталон Финанс», заслуженный строитель РФ. – Мы предоставляем полный комплекс услуг по проектированию, возведению и дальнейшему управлению объектами – от классических социальных зданий до современных коммерческих сооружений. В портфеле «СтройЭталон Финанс» школы, детские сады, объекты спортивной и культурной сферы, парки, рестораны и гостиницы.

Константин Панов, заместитель директора по капитальному строительству ООО «СтройЭталон Финанс», заслуженный строитель РФ. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

– Константин Валерьевич, расскажите о проектах, которые реализуются сегодня.

– Практически завершено строительство школы на 1100 мест в мкр. «Суворовский-2». Данный объект строится по типовой проектной документации, по которой нами построены школы в ЖК «Балтийский» и ЖК «1-ый Юго-Восточный микрорайон». По контракту мы ее должны сдать в первом квартале 2027 года, но, по сути, объект уже готов. Это наша визитная карточка: строить раньше обозначенного графика. В каждой «нашей» школе реализованы авторские архитектурно-дизайнерские решения. То есть геометрия школы соответствует единому плану, при этом все фасады и внутренние интерьеры индивидуальны. Я вижу важность и в конструктиве здания, и в его эстетике. Мы строим красиво, привлекая толковых дизайнеров, работаем вместе и руками, и головой.

Динамично идет возведение новой детской школы искусств в пос. Заокский. Старт работ дан 1 апреля, на сегодня мы практически закончили все монолитные работы, полным ходом идут кладочные работы, на объект «вошли» основные подрядчики, которые выполняют наружные сети, внутренние сети, электрические и т. д. Приступили к работам по остеклению и устройству цементных полов, к фасадным и штукатурным работам. Готовимся к работам по устройству теплотрассы: в планах принять теплоноситель к началу отопительного сезона, чтобы зимой выполнить полный комплекс отделочных работ и подготовить объект к сдаче в мае следующего года, хотя в контракте указан август 2027 года. Как видите, и здесь работаем на опережение.

Школа на 1100 мест в мкр. «Суворовский-2» примет первых учеников в 2027 году. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

– Кстати, о будущем. Какие проекты готовите к воплощению?

– Недавно выиграли конкурс на строительство школы на 1100 мест в ЖК «Новая Тула». Это объект повторного использования. На мой взгляд, это будет удачный проект с точки зрения функционала, компоновки помещений и т. п. Планируем начать строительные работы в этом году. А к 2027 году они будут иметь первоначально осязаемые результаты в виде фундамента или «выхода выше нуля».

Еще один «свежий» проект в копилке социальных объектов – строительство детсада в «Суворовском-2» на 240 мест. Садик будет современный, просторный, с бассейном. Ввод дошкольного учреждения в эксплуатацию намечен на осень 2028 года. Это не объект повторного использования: речь идет о новом творческом проекте, как со стороны проектировщика, так и со стороны застройщика. Планируем уже в этом году начать строительно-монтажные работы.

Мы постоянно участвуем в программе по получению федеральных грантов на благоустройство малых городов России. По этой программе отработали почти во всех муниципалитетах региона: в Узловой, Донском, Киреевске, Алексине, Ефремове, Белеве, где благоустроили пространства для культурно-массового отдыха людей. Это детские, игровые и спортивные зоны, парки и т. п. Для компании это интересное направление: мы уже много сделали, но надеемся продолжать работать на этом треке. Меняешь пространство, создаешь новую благоприятную среду, атмосферу для комфортной жизни: после завершения таких объектов много благодарности от людей, это наполняет изнутри, дает силы, заряжает. Такой подход важен для всего коллектива нашей компании.

Компания "СтройЭталон Финанс" продолжает строительство новой детской школы искусств в Заокском районе. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

– Константин Валерьевич, давайте попробуем из наших дней перенестись в будущее. Каким представляете «СтройЭталон Финанс», скажем, лет через десять?

– По меньшей мере, больше, чем сейчас, потому что у нас есть тенденции к развитию, набору больших объемов, более разносторонней работы. Очень много планов, задумок, хотелось бы, чтобы они сбылись. Мы не остановимся на том, что делаем сегодня, уверен, что у компании большие перспективы в развитии.

– С высоты опыта что можете пожелать тем, кто собирается связать жизнь с профессией строителя?

– Вначале расскажу немного о том, как я осваивал это ремесло. После школы мне, вчерашнему десятикласснику, сложно было понять, куда я могу направить свои знания и умения, которых тогда было совсем недостаточно, куда пойти учиться, кем стать... Так получилось, что после рассмотрения разных вариантов решил поступать на строительный факультет в Тульский политехнический институт, хотя в моем роду ни одного строителя не было. После окончания вуза в 1983-м получил направление в трест «Тулпромстрой», строительное управление №4. В 1989 году стал начальником строительного управления и пробыл в этом должности до 2017 года. В общей сложности отработал в этой организации 35 лет.

Последние восемь лет работаю в компании «СтройЭталон Финанс». Не бывает профессий хороших и плохих: у каждого человека ест тяга к тому или иному делу. Профессия строителя – профессия созидательная. Мне доставляет удовольствие появление нового, доброго, красивого, полезного, нужного. Когда выходишь на строительный объект, видишь, как он растет, наполняется красивыми интерьерами, охватывает чувство гордости. Главное – это профессиональное удовлетворение: для меня важен каждый объект, все, что строишь, оставляет след в душе. Очень люблю за это свою профессию, закрываешь глаза и видишь то, что создано при твоем прямом участии… Значит, жизнь проходит не зря.

Уникальность объекта в том, что с середины прошлого столетия в регионе впервые возводится детская школа искусств. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Найти место в жизни

– Необходимо не просто любить профессию строителя, но и быть ответственным за порученное направление для того, чтоб потом гордиться тем, что ты сделал, - вступает в разговор Ирина Андросова, начальник производственно-технического отдела. – Главное – найти свое место в жизни, тогда все получится. Помню, как много ходила на дни открытых дверей в тульском политехе, выбирая будущую специальность, и постепенно пришла к выводу, что мне близок процесс созидания. В итоге поступила на строительный факультет, который успешно закончила в 1985 году. Дальше была работа в тульском проектном институте, ряде коммерческих структур, и уже 8 лет я работаю в компании «СтройЭталон Финанс». Сейчас, спустя десятилетия, понимаю, что в свое время сделала правильный выбор профессии.

Ирина Андросова, начальник производственно-технического отдела. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фундамент успеха

– Любая успешная компания держится на людях. Опытных, ответственных, влюбленных в свое дело – таких, какие работают в «СтройЭталон Финанс». Команда у нас профессиональная во всех отделах и подразделениях, – продолжает Константин Панов. – В преддверии Дня строителя хотел бы поблагодарить наш коллектив и каждого человека в отдельности за тот вклад, который он вносит в конечный результат труда. Пусть у наших сотрудников все будет хорошо. Мира, здоровья, счастья и благополучия!

sefstroy.ru

ООО «СтройЭталон Финанс». На правах рекламы.

Проектная декларация на наш.дом.рф