«СтройЭталон Финанс»: строительство эталонного качества

Когда речь идет о предприятии «СтройЭталон Финанс», сомнений в выше сказанном не возникает. За плечами строительного холдинга более двух десятилетий активной работы, за эти годы сформирован высокий статус доверия и надежности.
К профессиональному празднику Дню строителя компания подходит с очень достойными производственными показателями и намечает четкий вектор для дальнейшего развития.
– В Тульской области нами реализованы десятки социальных и коммерческих проектов. Компания продолжает расширять сферу деятельности, – говорит Константин Панов, заместитель директора по капитальному строительству ООО «СтройЭталон Финанс», заслуженный строитель РФ. – Мы предоставляем полный комплекс услуг по проектированию, возведению и дальнейшему управлению объектами – от классических социальных зданий до современных коммерческих сооружений. В портфеле «СтройЭталон Финанс» школы, детские сады, объекты спортивной и культурной сферы, парки, рестораны и гостиницы.
Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП
– Константин Валерьевич, расскажите о проектах, которые реализуются сегодня.
– Практически завершено строительство школы на 1100 мест в мкр. «Суворовский-2». Данный объект строится по типовой проектной документации, по которой нами построены школы в ЖК «Балтийский» и ЖК «1-ый Юго-Восточный микрорайон». По контракту мы ее должны сдать в первом квартале 2027 года, но, по сути, объект уже готов. Это наша визитная карточка: строить раньше обозначенного графика. В каждой «нашей» школе реализованы авторские архитектурно-дизайнерские решения. То есть геометрия школы соответствует единому плану, при этом все фасады и внутренние интерьеры индивидуальны. Я вижу важность и в конструктиве здания, и в его эстетике. Мы строим красиво, привлекая толковых дизайнеров, работаем вместе и руками, и головой.
Динамично идет возведение новой детской школы искусств в пос. Заокский. Старт работ дан 1 апреля, на сегодня мы практически закончили все монолитные работы, полным ходом идут кладочные работы, на объект «вошли» основные подрядчики, которые выполняют наружные сети, внутренние сети, электрические и т. д. Приступили к работам по остеклению и устройству цементных полов, к фасадным и штукатурным работам. Готовимся к работам по устройству теплотрассы: в планах принять теплоноситель к началу отопительного сезона, чтобы зимой выполнить полный комплекс отделочных работ и подготовить объект к сдаче в мае следующего года, хотя в контракте указан август 2027 года. Как видите, и здесь работаем на опережение.
– Кстати, о будущем. Какие проекты готовите к воплощению?
– Недавно выиграли конкурс на строительство школы на 1100 мест в ЖК «Новая Тула». Это объект повторного использования. На мой взгляд, это будет удачный проект с точки зрения функционала, компоновки помещений и т. п. Планируем начать строительные работы в этом году. А к 2027 году они будут иметь первоначально осязаемые результаты в виде фундамента или «выхода выше нуля».
Еще один «свежий» проект в копилке социальных объектов – строительство детсада в «Суворовском-2» на 240 мест. Садик будет современный, просторный, с бассейном. Ввод дошкольного учреждения в эксплуатацию намечен на осень 2028 года. Это не объект повторного использования: речь идет о новом творческом проекте, как со стороны проектировщика, так и со стороны застройщика. Планируем уже в этом году начать строительно-монтажные работы.
Мы постоянно участвуем в программе по получению федеральных грантов на благоустройство малых городов России. По этой программе отработали почти во всех муниципалитетах региона: в Узловой, Донском, Киреевске, Алексине, Ефремове, Белеве, где благоустроили пространства для культурно-массового отдыха людей. Это детские, игровые и спортивные зоны, парки и т. п. Для компании это интересное направление: мы уже много сделали, но надеемся продолжать работать на этом треке. Меняешь пространство, создаешь новую благоприятную среду, атмосферу для комфортной жизни: после завершения таких объектов много благодарности от людей, это наполняет изнутри, дает силы, заряжает. Такой подход важен для всего коллектива нашей компании.
– Константин Валерьевич, давайте попробуем из наших дней перенестись в будущее. Каким представляете «СтройЭталон Финанс», скажем, лет через десять?
– По меньшей мере, больше, чем сейчас, потому что у нас есть тенденции к развитию, набору больших объемов, более разносторонней работы. Очень много планов, задумок, хотелось бы, чтобы они сбылись. Мы не остановимся на том, что делаем сегодня, уверен, что у компании большие перспективы в развитии.
– С высоты опыта что можете пожелать тем, кто собирается связать жизнь с профессией строителя?
– Вначале расскажу немного о том, как я осваивал это ремесло. После школы мне, вчерашнему десятикласснику, сложно было понять, куда я могу направить свои знания и умения, которых тогда было совсем недостаточно, куда пойти учиться, кем стать... Так получилось, что после рассмотрения разных вариантов решил поступать на строительный факультет в Тульский политехнический институт, хотя в моем роду ни одного строителя не было. После окончания вуза в 1983-м получил направление в трест «Тулпромстрой», строительное управление №4. В 1989 году стал начальником строительного управления и пробыл в этом должности до 2017 года. В общей сложности отработал в этой организации 35 лет.
Последние восемь лет работаю в компании «СтройЭталон Финанс». Не бывает профессий хороших и плохих: у каждого человека ест тяга к тому или иному делу. Профессия строителя – профессия созидательная. Мне доставляет удовольствие появление нового, доброго, красивого, полезного, нужного. Когда выходишь на строительный объект, видишь, как он растет, наполняется красивыми интерьерами, охватывает чувство гордости. Главное – это профессиональное удовлетворение: для меня важен каждый объект, все, что строишь, оставляет след в душе. Очень люблю за это свою профессию, закрываешь глаза и видишь то, что создано при твоем прямом участии… Значит, жизнь проходит не зря.
Найти место в жизни
– Необходимо не просто любить профессию строителя, но и быть ответственным за порученное направление для того, чтоб потом гордиться тем, что ты сделал, - вступает в разговор Ирина Андросова, начальник производственно-технического отдела. – Главное – найти свое место в жизни, тогда все получится. Помню, как много ходила на дни открытых дверей в тульском политехе, выбирая будущую специальность, и постепенно пришла к выводу, что мне близок процесс созидания. В итоге поступила на строительный факультет, который успешно закончила в 1985 году. Дальше была работа в тульском проектном институте, ряде коммерческих структур, и уже 8 лет я работаю в компании «СтройЭталон Финанс». Сейчас, спустя десятилетия, понимаю, что в свое время сделала правильный выбор профессии.
Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фундамент успеха
– Любая успешная компания держится на людях. Опытных, ответственных, влюбленных в свое дело – таких, какие работают в «СтройЭталон Финанс». Команда у нас профессиональная во всех отделах и подразделениях, – продолжает Константин Панов. – В преддверии Дня строителя хотел бы поблагодарить наш коллектив и каждого человека в отдельности за тот вклад, который он вносит в конечный результат труда. Пусть у наших сотрудников все будет хорошо. Мира, здоровья, счастья и благополучия!
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