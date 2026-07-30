Тульский ответ санкциям: Могучий «китаец» SMART XMS 3404 выходит на поля вместо ушедших европейцев.

Предприятие на суд аграриев региона представила новинку, которой так не хватало отечественному АПК: могучий китайский трактор SMART XMS 3404 мощностью 340 лошадиных сил.

Исполнительный директор компании Виталий Петров рассказал о мощном железном исполине и планах предприятия:

— Мы молодое предприятие, работаем с 2023 года. Когда с рынка ушли американские и европейские бренды, возник серьезный дефицит самоходной техники. Отечественные заводы пока не могут закрыть эту брешь в полном объеме. Бизнес открыл новый вектор на Восток.

Партнером стал один из крупнейших заводов Китая, выпускающий до 30 тысяч машин в год. Но просто привезти железо было нельзя. Туляки выбрали именно те модели, которые проектировались с учетом суровой российской специфики. Главная звезда выставки — флагман SMART XMS 3404. Это машина, созданная несколько лет назад в Китае специально для программы импортозамещения, чтобы заменить легендарные западные тракторы начала двухтысячных, ресурс которых сейчас подходит к концу.

Тульский ответ санкциям: Могучий «китаец» SMART XMS 3404 выходит на поля вместо ушедших европейцев

Железная хватка и умная гидравлика

Что скрывается под капотом этого гиганта? Автоматическая трансмиссия Powershift (переключение без разрыва потока мощности), аксиально-поршневой насос производительностью 187 литров в минуту и пять пар гидровыводов.

— Главное отличие от многих конкурентов здесь в инженерии, — объясняет Виталий Петров. — Гидравлика и трансмиссия живут в разных ваннах. Масла не смешиваются. Если при работе с нашим пензенским глубокорыхлителем или шведской фрезой Väderstad что-то пойдет не так и масло попадет куда не надо — это не приведет к капитальному ремонту коробки. Машина прощает ошибки эксплуатации.

Трактор не просто выставочный экспонат дня поля, эта машина отработала уже тысячи моточасов и доказала свою эффективность. Прошлой осенью SMART таскал восьмикорпусные плуги в Ростовской области. Этой весной его гоняли по раскисшим черноземам Тамбовской и Пензенской областей с дисковыми боронами Fleo-Fleo.

Тульский ответ санкциям: Могучий «китаец» SMART XMS 3404 выходит на поля вместо ушедших европейцев

— Мы работали даже по тяжелой залежи, где бурьян стоял стеной, — говорит руководитель. — Машина проверку боем прошла. Сейчас мы проехали уже пятый День поля подряд — после Калуги, Тамбова, Липецка и Рязани держим курс на Московскую область.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее и спрос на наши агромашины. Ведь киркой и лопатой никто уже землю обрабатывать не будет. Техника — это вопрос продовольственной безопасности государства. SMART XMS 3404 рассчитан на средние и крупные хозяйства. Для сложных тульских ландшафтов с перепадами высот у трактора есть регулировка нагрузки на двигатель и плавающая тяга. В кабине — кондиционер, отличный обзор и много света для ночных смен.

Стоит отметить, что ТТК выстроила прямые поставки запчастей напрямую с завода и подготовила полный пакет документации на русском языке. Сервисников дилерских центров регулярно обучают.

Главная амбиция проекта звучит громко: последовательная локализация сборки этих агрегатов в России. Более того, технику планируют адаптировать и для зимних работ на базе ЖКХ. Кажется, у китайских тракторов в Туле начинается серьезная биография.

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