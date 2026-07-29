«Зарница 2026» в «Детской Республике «Поленово»: день настоящих испытаний и командной работы

В “Детской Республике “Поленово” прошла легендарная «Зарница-2026».

Эта традиция, которая живет в лагере уже более 25 лет, по прежнему остаётся одной из самых любимых у воспитанников: в этом году в игре принял участие весь состав смены.

День начался с военизированной эстафеты - ребята прошли 12 непростых испытаний. Им предстояло разминировать «минное поле», преодолеть переправу и полосу препятствий, собрать и разобрать автомат, пострелять, развести костёр, установить палатку, продемонстрировать навыки тактической медицины, справиться с заданиями шифровальщиков, а также пройти испытание под водой. Каждое задание проверяло не только физическую подготовку, но и умение быстро реагировать, действовать слаженно и поддерживать товарищей.

В “Детской Республике “Поленово” прошла легендарная «Зарница-2026».

За успешное прохождение этапов отряды получали баллы — их можно было потратить во второй половине дня в шевронной игре на стратегические бонусы. Среди них - возможность вернуть в игру выбывший флаг, переманить на свою сторону диверсанта или получить иммунитет для флага.

Во второй половине дня развернулись масштабные «боевые действия». Отряды отчаянно защищали свои флаги и шевроны, противостоя «диверсантам» - выпускникам и взрослым жителям Республики, которые ежегодно с энтузиазмом включаются в игру. Тактические манёвры, напряженная борьба и поддержка команды создали по-настоящему захватывающую атмосферу.

В “Детской Республике “Поленово” прошла легендарная «Зарница-2026».

Итог сезона оказался необычным: финальный результат - ничья. Силы отрядов лагеря и «диверсионной группы» оказались равны.

«Зарница» в «Детской Республике «Поленово» - это не просто игра, а возможность для ребят ощутить себя частью большой команды, проверить свои силы и научиться действовать сообща ради общей цели.