В Тульской области стартует музыкально-просветительский марафон «Знать, чтобы гордиться!»

В Туле прошел брифинг, приуроченный старту музыкально-просветительского марафона.

Помимо постов с интересными фактами об истории и достижениях региона, которых участники проекта опубликовали уже больше 1000, проект включает очную составляющую – серию мероприятий музыкально-просветительского марафона «Знать, чтобы гордиться!»

- Реализация социально значимых, просветительских, патриотических и культурных проектов является одним из ключевых направлений деятельности нашей организации, – отметил в ходе брифинга, приуроченного к старту музыкально-просветительского марафона, исполнительный директор Ассоциации «СМО Тульской области» Алексей Благов. – У нас накоплен опыт практик популяризации культурно-исторического наследия и туристического потенциала муниципальных образований Тульской области – это проекты в самых разных форматах, от фотоконкурсов до пресс-туров, а также опыт проведения патриотических концертов: за последние три года состоялись свыше 190 мероприятий, которые объединили больше 30 тысяч участников. Новый проект является логичным развитием нашей предыдущей работы. Мы хотим, чтобы жители погружались в историю своей малой родины, чувствовали гордость за свой край и его достижения».

- Для нас большая честь открывать музыкально-просветительский марафон «Знать, чтобы гордиться!» Для наших гостей мы готовим насыщенную программу, – рассказала художественный руководитель Культурно-досугового центра города Алексина Вероника Ганченко. – В фойе Дома культуры будут работать площадки для самых разных возрастов и интересов. Например, будет работать мобильная видеостудия «А вы знаете, что…» - фотозона, где жители с помощью волонтеров смогут записать короткий видеоролик с рассказом о любимом крае и сразу опубликовать его в социальных сетях с хэштегом #ЗнатьЧтобыГордиться – то есть, станут участниками просветительского проекта вот в таком необычном формате. Также будет интерактивная доска гордости – стенд, на котором можно будет написать имя своего предка: ветерана, труженика или повод для гордости своим муниципальным образованием. Будет детская зона «Моя малая родина» с раскрасками – символами Тульской области. Это далеко не все. Пользуясь случаем, приглашаю вас на концерт в Алексин – послушать любимые песни и узнать что-то новое о нашем регионе.

Проект включает очную составляющую – серию мероприятий музыкально-просветительского марафона «Знать, чтобы гордиться!»

Художественный руководитель группы «КРАВА» Юрий Кравченко в ходе брифинга отметил, что и для него, и для всего творческого коллектива большая честь и гордость стать частью просветительского проекта «Знать, чтобы гордиться!».

- Это не просто концерты. Это возможность внести свой вклад в сохранение исторической памяти, культуры, традиций и достижений великого Тульского края, – сказал Юрий Кравченко. – Мы не первый год выступаем на патриотических марафонах, и каждый раз видим, как песни объединяют людей, поднимают дух, напоминают о том, что все мы – одна большая семья. Я очень горд, что именно наша группа приглашена для участия в марафоне. Мы специально подготовили новую концертную программу – любимые песни о Родине, о любви, о дружбе, о нашем родном крае в новых аранжировках, которые, уверены, понравятся зрителям. Хочется, чтобы каждый гость ушел с концерта с чувством гордости за свою землю и желанием узнавать о ней еще больше.

На брифинге для журналистов музыканты продемонстрировали образец своего сценического образа – костюмы в русском стиле, а также исполнили в живом звучании песню фолк-певицы Татьяны Куртуковой «Одного».

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