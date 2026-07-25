Тульский гектар под прицелом цифры: как «День поля-2026» превратил Воловский район в центр аграрной революции.

Чтобы убедиться в этом, достаточно было заглянуть 24 июля в село Верхоупье Воловского района. Здесь на ежегодном празднике «День Тульского поля» сошлись три тысячи человек - от седых ветеранов колхозов до молодых айтишников, пишущих код для комбайнов.

Вместе с привычными ярмарочными гуляниями регион устроил масштабную выставку-демонстрацию достижений. Полсотни компаний из разных уголков России привезли сюда тяжелую артиллерию агросезона: новые удобрения, средства защиты растений и умные машины. Свой потенциал показали почти сто тульских сельхозпроизводителей, а впервые к ним присоединились все 24 муниципалитета области, превратив поле в огромную карту местных успехов.

Железный кулак Ростсельмаш

Центром притяжения стала экспозиция российского производителя Ростсельмаш. Официальный дилер технический центр «Агрит» представил самые актуальные модели для тульских аграриев. Губернатор региона внимательно осмотрел трактор 2000-й серии, мощный зерноуборочный RSM 161, самоходную косилку КСУ 1, которая сейчас активно используется на тульских полях для укоса кормовых культур или раздельного комбайнирования и аппликатор-растениепитатель жидкими удобрениями AP-3000/4000.

Но главной фишкой стали не лошадиные силы, а гигабайты данных. На интерактивном стенде главе региона показали то, что еще десять лет назад казалось фантастикой.

Тульский гектар под прицелом цифры: как «День поля-2026» превратил Воловский район в центр аграрной революции.

– Тульская область всегда была мощным индустриальным узлом, но сегодня сельское хозяйство - наша полноценная опорная отрасль, - отметил губернатор. - То, как быстро российские производители реагируют на запросы земли, впечатляет. Это настоящая рабочая техника.

Управление фермой со смартфона

Главный парадокс современного АПК заключается в том, что за рулем многотонной махины теперь может сидеть один человек. И даже не обязательно сидеть - управлять целым автопарком можно прямо с экрана телефона. Все представленные машины интегрированы в единую цифровую экосистему.

Руководитель отдела продаж ТЦ «Агрит» Сергей Кулагин продемонстрировал систему автоуправления:

— Агромашина идет по полю с точностью до двух с половиной сантиметров. Основа системы - сигнал RTK-станции. Фермеру больше не нужно смотреть в окно кабины, чтобы понять, ровно ли лег валок или не осталось ли огрехов. Планшет покажет всё.

Тульский гектар под прицелом цифры: как «День поля-2026» превратил Воловский район в центр аграрной революции.

И это не выставочные образцы «для красоты». Как заверили владельцы хозяйств, эти машины уже сейчас работают на просторах Тульской области.

Работаем без простоев

Марина Ткаченко, руководитель ООО «Птицефабрика «Тульская», чьи угодья раскинулись более чем на 15 тысяч гектаров, говорит о технике без дипломатии:

— Для нас выбор очевиден. У нас сложное производство, нам нужны надежные партнеры. В нашем парке девять комбайнов TORUM 785, три RSM 161 и тракторы той самой 2000-й серии. Мы заканчиваем основную уборочную страду - ни одного простоя! Сейчас выведем их на овес, ячмень, горох и пшеницу. Они уберут весь урожай чисто и в срок. Двигатели у них подобраны идеально по крутящему моменту. С сервисом технического центра «Агрит» работаем на доверии, а для аграриев доверие важнее всего.

Тульский гектар под прицелом цифры: как «День поля-2026» превратил Воловский район в центр аграрной революции.

Коллега по агроцеху, генеральный директор ООО «Победитель» Андрей Ефанов, добавил конкретики про комфорт людей:

— У нас семь комбайнов и парк опрыскивателей от Ростсельмаш. Что радует прежде всего? Доступность запчастей и скорость сервиса. Любые вопросы решаются день в день. Инженеры хозяйства работают в одной связке с сервисом дилера. Плюс невероятный комфорт для механизаторов: огромные кабины, климат-контроль, умные программы контроля работ. Парни выходят из смены свежими, а значит, показатели урожая будут только расти!

Цифра спасает маржу

Сама компания Ростсельмаш делает ставку на платформу РСМ Агротроник. Электронные системы позволяют владельцу техники видеть экономику каждого гектара в режиме реального времени, сокращая затраты на топливо и исключая человеческий фактор.

Тульский гектар под прицелом цифры: как «День поля-2026» превратил Воловский район в центр аграрной революции.

Директор ТЦ «Агрит» Вера Попова подчеркивает, что миссия дилера давно вышла за рамки простой продажи железа:

— Мы обеспечиваем работу техники 24/7. Поставки запчастей идут бесперебойно как в гарантийный, так и в постгарантийный период. Наша задача - сделать так, чтобы во время жатвы или посевной аграрий думал об урожае, а не о том, где найти нужную гайку. Российские технологии доказали: мы можем накормить страну своими силами, используя современные цифровые разработки.

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