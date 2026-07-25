В лагере «Детская Республика «Поленово» провели квиз по финансовой и цифровой грамотности

Квиз по цифровой и финансовой грамотности прошел в “Детской Республике “Поленово”.

Лагерь посетили значимые гости: Анна Карпушкина, возглавляющая программу «Альфа Эндо», Мария Черток, занимающая пост председателя совета фонда «Культура благотворительности», а также специалисты «Альфа Банка» - Анастасия Кудрявцева, руководитель направления по развитию финансовой и цифровой грамотности, и Дарья Ерзикова, главный эксперт по развитию финансовой грамотности.

В рамках третьей летней смены в лагере отдыхает особый отряд - «Диапозитив», или диа отряд: в него входят 36 детей, страдающих сахарным диабетом I типа, организованного при содействии благотворительного фонда «Культура благотворительности».

Партнерство лагеря «Детская Республика «Поленово»» с фондом длится уже не один год. За это время удалось реализовать целый ряд совместных инициатив. Среди них - не только организация инклюзивных смен, но и проведение городских программ.

Для всех воспитанников лагеря было подготовлено масштабное событие - сразу два тематических квиза: «Охота на мошенников» и «Деньги на каникулах». Игровой формат позволил органично соединить образовательный компонент с духом командного состязания: ребята не просто усваивали новую информацию, но и активно применяли её, соревнуясь друг с другом. По итогам игр победители были награждены памятными призами от гостей мероприятия. Особенно приятно, что среди призеров оказалась команда диа отряда - это подчеркивает вовлеченность и хорошие результаты ребят, несмотря на специфику их жизненной ситуации.

Подобные встречи позволяют восполнить пробел в формировании финансовой культуры у молодежи: информация подается в понятной, живой и интересной для детей форме.

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