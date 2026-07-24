Баскетбольный праздник в «Детской Республике «Поленово»: звезды стритбола встретились с юными спортсменами

Стритбол-шоу в “Детской Республике “Поленово”: профессиональный баскетбол - детям.

Юные воспитанники лагеря получили уникальную возможность пообщаться с профессиональными игроками и приобщиться к атмосфере большого баскетбола: для ребят организовали обучающий мастер класс и серию динамичных игр в формате 3×3.

Специальными гостями праздника стали Иван Зимин и Степан Чижиков. Иван Зимин — бывший воспитанник этого же лагеря, успевший добиться серьёзных спортивных высот: он завоевал золото и серебро в Молодёжной лиге ВТБ, стал бронзовым призёром чемпионата Беларуси 2025 года и имеет звание кандидата в мастера спорта. Не менее внушительный послужной список и у Степана Чижикова: он дважды становился чемпионом первенства России, одержал победу на турнире EYB (Euro Youth Basketball), неоднократно поднимался на пьедестал первенства Москвы и завоевал серебро первенства ДЮБЛ.

Стритбол-шоу в “Детской Республике “Поленово”: профессиональный баскетбол - детям.

Программа встречи была насыщенной и продуманной специально для юных спортсменов. Профессиональные баскетболисты не просто демонстрировали мастерство — они щедро делились своим опытом, детально разбирали технические приёмы и уделяли внимание каждому ребёнку, помогая отработать ключевые элементы игры: точные броски и уверенное ведение мяча.

Стритбол шоу по праву считается одним из самых любимых спортивных мероприятий в рамках лагерной смены. В состязаниях принимают участие команды, сформированные из ребят разных возрастов, что делает турнир особенно интересным и эмоциональным. Кроме самих игр, в программу включены разнообразные спортивные конкурсы с мячом — в них могут участвовать все желающие, независимо от уровня подготовки. Даже те дети, которые раньше никогда не играли в баскетбол, получают шанс попробовать свои силы и почувствовать азарт соревнования.

Стритбол-шоу в “Детской Республике “Поленово”: профессиональный баскетбол - детям.

По итогам мероприятия самые яркие и техничные игроки были отмечены ценными наградами. Особую ценность представлял главный приз — профессиональный баскетбольный мяч, на котором оставил автограф Олег Головин, президент Федерации баскетбола Донецкой Народной Республики.

Организаторы спортивного праздника искренне благодарят всех друзей и партнёров, чья поддержка помогла сделать этот день по настоящему запоминающимся для ребят.