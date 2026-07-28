Алексин открыл эстафету музыкально-просветительского марафона «Знать, чтобы гордиться!» в Тульской области

27 июля первым муниципальным образованием, которое открыло серию концертов марафона, стал город Алексин.

Помимо постов с интересными фактами об истории и достижениях региона, которых участники проекта опубликовали уже больше 1000, проект включает очную составляющую – серию мероприятий музыкально-просветительского марафона «Знать, чтобы гордиться!»

«Музыкальные марафоны в поддержку самых разных социально значимых тематик мы проводим на протяжении уже более четырех лет, – рассказал исполнительный директор Ассоциации «СМО Тульской области» Алексей Благов. – Каждое событие готовят так, чтобы оно было интересно людям самых разных возрастов. Мероприятия марафона включают развивающие интерактивные площадки с активностями по различным направлениям и концерты с любимыми песнями о вечных ценностях: Родине, семье, дружбе и любви. Марафон охватит все 26 муниципальных районов, городских и муниципальных округов региона. Приглашаем всех желающих!»

Самые юные гости марафона в детской зоне «Моя малая родина» могли с помощью цветных карандашей раскрасить символы Тульской области.

27 июля первым муниципальным образованием, которое открыло серию концертов марафона, стал город Алексин.

В фойе Дома культуры были организованы интерактивные доски гордости - стенды, на которых участники события могли написать имя своего предка: ветерана, труженика или повод для гордости своим районом.

Музыкальные марафоны в поддержку самых разных социально значимых тематик проводятся на протяжении уже более четырех лет.

Также работала мобильная видеостудия «А вы знаете, что…» - небольшая фотозона, где волонтеры помогали жителям записать короткий видеоролик с рассказом о любимом крае и сразу опубликовать его в социальных сетях с хэштегом #ЗнатьЧтобыГордиться.

Эстафета марафона передается следующим населенным пунктам, чтобы и там зрители могли проникнуться гордостью за свою малую родину, узнать интересные факты о ней и вместе послушать и спеть любимые песни.

Самые юные гости марафона в детской зоне «Моя малая родина» могли с помощью цветных карандашей раскрасить символы Тульской области: кремль, самовары, гармони и местные достопримечательности.

Также работала зона мастер-классов «Все для Победы» - можно было освоить мастерство плетения маскировочных сетей, изготовления окопных свечей, комплектов сухого армейского душа и талисманов-оберегов.

Марафон охватит все 26 муниципальных районов, городских и муниципальных округов региона.

Участников марафона приветствовал глава города Алексина Эдуард Эксаренко: «Совсем скоро наш город отметит 700-летие с даты основания. И почетно, что именно здесь стартовал музыкально-просветительский марафон «Знать, чтобы гордиться!» Алексин – это крепость на подступах к Москве. Здесь было положено начало конца Золотой Орды, начало конца фашизма, враг не мог пройти дальше. Сегодня город развивается, появляются новые благоустроенные территории, ведутся ремонты дорог и дворов. С началом специальной военной операции алексинцы сплотились и регулярно помогают нашим бойцам приближать победу».

Депутат Собрания депутатов города Алексина Петр Семенченко добавил, что совсем недавно алексинцы собрали очередную партию помощи военнослужащим – отправлено семь машин с посылками, собранными по заявкам бойцов, инструментом, оборудованием, материалами, нужными на фронте. «Такие современные достижения наряду с историческими фактами делают Алексин великим городом, о героизме которого, действительно, важно знать, чтобы гордиться», - подчеркнул Петр Петрович.

«Отрадно, что организуются мероприятия подобные музыкально-просветительскому марафону «Знать, чтобы гордиться!», - сказал ветеран СВО, участник регионального проекта «Герой 71» Руслан Кадыров. – На них люди могут почувствовать силу сплочения и тот запал, который помогает жить и двигаться вперед, вместе преодолевая любые преграды».

Центральным событием музыкально-просветительского марафона стало выступление кавер-группы «КРАВА». Специально для проекта музыканты подготовили сценические образы в русской стилистике и создали новую концертную программу с известными композициями в новых аранжировках.

Музыкально-просветительский марафон «Знать, чтобы гордиться!» продолжается. Эстафета марафона передается следующим населенным пунктам, чтобы и там зрители могли проникнуться гордостью за свою малую родину, узнать интересные факты о ней и вместе послушать и спеть любимые песни.