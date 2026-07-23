Стоматологи, которых советуют.

Детская стоматология — это всегда зона повышенной тревожности для родителей. Почему у соседского мальчика в три года идеальные зубки, а ваш ребенок уже боится открыть рот? Можно ли вылечить язвы во рту и зачем вести к гигиенисту малыша?

Любовь Александровна Сауткина, гигиенист Тульской областной стоматологической поликлиники. Она работает с самыми маленькими пациентами и знает всё о том, как спасти молочные зубы от кариеса.

Стоматологи, которых советуют

Многие до сих пор считают, что чистить молочные зубы не обязательно — всё равно выпадут.

«Это самое опасное заблуждение, — говорит Любовь Александровна. — В моей практике сейчас очень часто встречается кариес передних зубов у детей полутора-двух лет. Основная проблема в том, что на ранних стадиях его бывает сложно заметить: процесс может маскироваться под налёт или незначительное изменение цвета эмали, кроме того кариес на передних зубах развивается стремительно, а родители часто не уделяют должного внимания молочным зубам ребенка.

На что следует обратить внимание, чтобы снизить риски возникновения кариеса?

- Регулярная и правильная гигиена полости рта. Это ключевой фактор для удаления зубного налета.

- Особенности питания. Ограничить употребление сладостей, выпечки, липких углеводов, которые создают питательную среду для кариесогенных бактерий. Особую опасность представляют сладкие напитки (соки, газировки) — они не только содержат большую дозу сахара, но и сами по себе агрессивно воздействуют на эмаль, вызывая её эрозию.

Не следует проводить частые ночные кормления ребенка из бутылочки сладкими жидкостями (смесь, сок, компот). Риск развития, так называемого «бутылочного кариеса», когда поражаются преимущественно передние зубы и пришеечная область зубов, повышается, если ребёнок долго пользуется бутылочкой, особенно если засыпает с ней или с соской, наполненной сладкой жидкостью.

- Наличие важных элементов в рационе. Недостаток кальция и фосфора в пище или в питьевой воде ослабляет эмаль. Фтор, напротив, укрепляет эмаль и повышает её устойчивость к кислотам.

- Не допускать механических повреждений. Сколы или трещины на эмали (от ударов, вредных привычек) повышают возможность образования кариеса.

- Проводить санацию полости рта у всех членов семьи. Кариесогенные бактерии (например, стрептококки) могут передаваться от человека к человеку — через общую ложку, зубную щётку, посуду.

Следует помнить, что хронические или частые респираторные заболевания снижают общий иммунитет, что тоже косвенно повышает риск возникновения кариеса.

Пять правил гигиены

Правильная гигиена полости рта начинается с домашнего ухода. Любовь Сауткина выделяет пять главных шагов:

1. Освоить мануальные навыки правильной чистки зубов. В этом помогут врачи-стоматологи или гигиенист стоматологический.

2. Регулярное использование индивидуально подобранных специалистом зубных щеток и паст.

3. Использование дополнительных средств гигиены : монопучковой щетки - маленькой палочки с пучком щетинок, которая точечно прочищает каждый зубик возле самой десны, зубных нитей и ершиков, для подростков возможно применение ирригаторов. Особенно эти средства важны для детей, которые имеют в полости рта несъемные ортодонтические аппараты.

4. Применение индикаторов налёта. Специальные таблетки или жидкости окрашивают бактерии в яркий цвет и наглядно показывают, где нужно приложить больше усилий при чистке зубов.

5. Электрическая щетка. Возможно использование для детей старше 6 лет. Она лучше снимает налет, но требует стойких навыков правильной чистки зубов.

Как проходит прием, и почему там не страшно

Главная задача гигиениста стоматологического на детском приеме — не напугать ребенка.

«Когда ко мне приводят маленького пациента, я стараюсь превратить прием в игру. Показываю ему оборудование: слюноотсос, включаю лампу, даю потрогать зеркальце, — делится Любовь Александровна. —Если ребенок готов, мы проводим индикацию налета — красим зубки специальным составом, смотрим, где есть налет. Потом мягкой ротационной щеточкой с пастой всё счищаем и наносим реминерализирующее средство.. Это абсолютно безболезненно, детишки чаще боятся только звука аппарата».

Забудьте про «раз в год»

Молочный кариес развивается стремительно. То, что у взрослого занимает два года, у малыша может произойти за три месяца. Если вы заметили у ребёнка белёсые пятна на передних зубах, которые не исчезают после чистки, или другие подозрительные изменения — не откладывайте визит к врачу. Ранняя диагностика и коррекция факторов риска позволяют остановить процесс. Поэтому очень важны регулярные осмотры у детского стоматолога.

- До 3–4 лет: приходить каждые 2–3 месяца. Пропуск визита может привести к удалению переднего зуба.

- После 5 лет: можно переходить на стандартный график — раз в полгода.

Как попасть на прием?

Попасть к гигиенисту можно двумя путями: через дежурного смотрового врача (это быстрее) или по направлению от стоматолога-терапевта. Главное правило здоровых зубов звучит просто: начинать нужно не тогда, когда заболело, а с момента появления самого первого белого бугорка во рту.

«Ребенок не ест и плачет во сне»

Когда у малыша поднимается температура и пропадает аппетит, родители часто винят ОРВИ. Но причина может быть в полости рта. Бактериальные инфекции в детской стоматологии коварны: они развиваются стремительно и могут привести к серьезным осложнениям.

О том, почему стафилококк атакует именно вашего ребенка, можно ли лечить язвы зеленкой и зачем стоматологу проверять иммунитет, мы поговорили с Юлией Чеснаковой, врачом-стоматологом Тульской областной стоматологической поликлиники.

Стоматологи, которых советуют

—Что такое бактериальный стоматит?

— Это одно из самых частых заблуждений. Бактериальный стоматит вызывают наши «соседи» — стафилококки и стрептококки. В норме они живут у всех нас во рту и не причиняют вреда. Но стоит организму дать слабину, как бактерии переходят в наступление. Главная проблема в том, что этот вид стоматита протекает агрессивнее вирусного. Если при герпесе мы видим прозрачные пузырьки, то здесь картина совсем другая.

— Как родителям понять, что пора бить тревогу? На что смотреть?

— Главные сигналы — это острая боль при попытке поесть и высокая температура. Ребенок отказывается даже от любимого пюре, становится вялым. Загляните в ротик: вы увидите ярко-красную слизистую, а на ней — болезненные язвочки (афты). У них характерный желтоватый или серый налет, и каждый такой очаг окружен ярким воспаленным ободком. Размер разный: от крошечной точки до сантиметра. Боль жгучая, особенно от кислого яблока или даже теплой каши.

— Почему одни дети болеют постоянно, а другие ни разу не сталкивались с этим?

— Бактериям нужен повод. Чаще всего спусковым крючком становятся микротравмы: ребенок прикусил щеку, поцарапался косточкой или острым краем кариозного зуба. Огромную роль играет гигиена. Налет и зубной камень — это питательная среда для бактерий. Также инфекция часто присоединяется на фоне ослабленного иммунитета после другой болезни или длительного приема антибиотиков. Ну и классика: грязные руки, песок в песочнице, чужая ложка или немытая клубника с грядки.

—Чем спасать ребенка, можно ли обойтись домашними средствами?

— Главное правило родителей при виде любой язвы во рту — убрать йод и зеленку подальше. Вы сожжете ребенку слизистую и сделаете только хуже. Лечение должно быть мягким, но эффективным, поэтому необходимо незамедлительно обратиться к врачу-стоматологу. Только врач может выявить и устранить причину, назначить лечение в соответствии с клиническими проявлениями, возрастом пациента, наличием у него сопутствующих заболеваний. Очень часто дополнительно необходима консультация врача педиатра.

— Есть какие-то особенности диеты в этот период?

—Пища должна быть едва теплой, протертой и пресной. Меньше соли, цитрусовых, сухарей, горячего чая. Только йогурты, крем-супы, жидкие каши. И обязательно обильное теплое питье, чтобы не было обезвоживания на фоне температуры.

—Чем опасно игнорирование стоматита?

— Стоматит игнорировать очень трудно, потому что это сильная боль, особенно при приеме пищи. Кроме того может страдать общее состояние ребенка, как физическое, так и психологическое. Иногда стоматит — не самостоятельное заболевание, а сигнал, что в организме есть другие нарушения: дефицит витаминов (А, С, группы B), проблемы с пищеварительной системой, эндокринные нарушения, глистные инвазии. Если не найти и не устранить первопричину, эпизоды стоматита будут повторяться.

—Три главных правила профилактики?

— Первое: чистота. Мытье рук, дезинфекция сосок и игрушек, отдельная кружка у больного члена семьи.

Второе: санация. Все кариозные зубы должны быть залечены вовремя, а дважды в год нужно приходить на профессиональную чистку, даже если зубы молочные.

Третье: иммунитет. Сбалансированное питание, прогулки и закаливание делают больше для здоровья зубов, чем любая дорогая паста.

И самое главное: если ребенок жалуется на дискомфорт — покажите его врачу. Не занимайтесь самолечением по советам из интернета.

На заметку родителю: Если вы заметили у ребенка признаки стоматита, не пытайтесь снять налет жесткой щеткой — это травмирует слизистую еще сильнее. Запишитесь на прием к детскому стоматологу. В Тульской областной стоматологической поликлинике вам помогут подобрать безопасную схему лечения, которая быстро вернет малышу улыбку и хороший аппетит.

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