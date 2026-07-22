Глава города Тулы Алексей Эрк подвел итоги весенней сессии

В ходе очередного 23-го заседания гордумы подведены итоги работы депутатского корпуса за первые семь месяцев.

– Сегодня мы подводим итоги весенней сессии. Проведено семь заседаний, принято более 120 решений, и все они – конкретные шаги для развития экономики, социальной сферы и создания комфортных условий для каждого туляка. В числе ключевых направлений работы Думы: принятие бюджета на ближайшие три года, внесение изменений в Устав муниципального образования, поддержка ветеранов, участников СВО, членов их семей, волонтерских организаций, благоустройство города и придомовых территорий, – рассказал мэр Тулы.

Глава города Тулы Алексей Эрк.

Мэр отметил, что 2026-й – год особенный: Тула готовится отметить 880 лет со дня основания, 85 лет героической обороны в годы Великой Отечественной войны, 50 лет со дня присвоения звания «город-герой», 60 лет со дня награждения орденом Ленина.

Ряд решений гордумы был связан с предстоящими датами, увековечиванием имен героев и благоустройством памятных мест.

Совместно с главой региона Дмитрием Вячеславовичем Миляевым, Правительством области и администрацией Тулы Тульская городская Дума делает возможное для поддержки участников специальной военной операции и их семей.

– Продолжена практика передачи помещений общественным организациям, которые оказывают помощь бойцам и их семьям. Они могут пользоваться муниципальным имуществом в течение года без уплаты коммунальных расходов, – отметил Алексей Эрк.

Наряду с патриотической повесткой, в центре внимания – вопросы городского развития. Продолжает менять облик Тулы проект «Наш город». В этом году на его реализацию выделено 200 млн рублей – на треть больше, чем в прошлом. Инициатив от жителей много, будут благоустроены более 500 объектов.

– Впереди – приемка школ к новому учебному году, контроль за ходом благоустройства, работа с обращениями граждан, – подвел итог Глава города.

Одобрен проект решения о внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Тула.

Об изменениях в Правилах благоустройства

В ходе заседания одобрен проект решения о внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Тула.

Корректировки затрагивают различные разделы документа. Они касаются, в частности, уточнения понятия некапитальных нестационарных сооружений и правил их размещения, установления сроков ремонта поврежденных элементов сетей наружного освещения и демонтажа бездействующих элементов сетей, запрета размещения вне специально установленных досок объявлений афиш, листовок и других печатных материалов на стенах фасадов зданий и ограждениях, систематизации понятия объектов уличного искусства и установления требований к их смысловому содержанию.

Кроме того, изменяется порядок продления действия ордера на производство земляных работ. При срыве сроков по уважительным причинам юридические лица и граждане обязаны за 5 календарных дней до истечения срока разрешения обратиться в главное управление администрации города Тулы по соответствующему территориальному округу по месту проведения работ для продления ордера.

Срок действия разрешения может быть продлен не более двух раз. Каждый период, на который продлевается ордер, не должен превышать срока проведения работ, указанного в первоначально выданном разрешении, за исключением случаев, когда в срок продления разрешения включается срок приостановки работ.

Еще одно изменение касается эксплуатации и ремонта сетей наружного освещения. В документе прописывается, что поврежденные элементы сетей, связанные с обеспечением электробезопасности, должны ремонтироваться немедленно, не связанные – в течение 10 рабочих дней с момента повреждения. Бездействующие элементы сетей должны демонтироваться в течение месяца с момента прекращения их действия.

Также расширяются требования к содержанию зданий, сооружений, индивидуальных жилых домов в зимний период. На крышах, карнизах, козырьках и других выступающих элементах фасадов не допускается нахождение снежных, ледяных свесов, сосулек.

Первый заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева.

– Одно из важных изменений – добавление в Правила благоустройства формулировки, запрещающей нахождение борщевика Сосновского на земельных участках, принадлежащих физическим и юридическим лицам. Масштабная работа по борьбе с борщевиком проводится по поручению Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. В Туле выявлять нарушения будут по результатам проверок в рамках муниципального контроля, а также при помощи комплексов «Дозор». Комплекс будет автоматически фиксировать нарушение, определять координаты участка и отправлять на сервер в управление по административно-техническому надзору городской администрации. Сегодня эта технология прошла испытания и успешно показала свою работу, – отметила первый заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева. – Документ приводится в соответствие с федеральным законодательством. Корректировки направлены на то, чтобы сделать наш город более красивым, комфортным для жизни, а главное, безопасным.

В приоритете - поддержка бойцов и их семей

Подводя итоги весенней сессии, первый заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов рассказал о поддержке военнослужащих – участников спецоперации и их семей:

– Приоритетное внимание уделяется поддержке наших военнослужащих – участников спецоперации, их семей, жителей приграничных территорий и новых регионов. По поручению Губернатора Тульской области Дмитрия Вячеславовича Миляева на постоянной основе бойцам доставляется дополнительная помощь. В ее состав входят стройматериалы, автомобили и квадроциклы, средства РЭБ, генераторы, медикаменты, оборудование и многое другое. Вместе с коллегами-депутатами и волонтерами мы активно включены в эту работу с первых дней проведения спецоперации.

Внимание уделяется поддержке госпиталей. Передаем медицинским учреждениям оборудование, тренажеры для отделения реабилитации. Для военнослужащих, проходящих лечение, на постоянной основе организуем праздничные программы, подарки.

Первый заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов.

Важные меры поддержки принимаются на муниципальном уровне: это и обеспечение бесплатным горячим питанием детей бойцов – учащихся 6-11 классов, предоставление 50 % скидки за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма семьям военнослужащих, право бесплатного размещение на платных городских парковках транспортных средств не только участников СВО, но и одного из транспортных средств, принадлежащих членам их семей: родителям или супругам, или детям в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся в учебных заведениях по очной форме.

Особое внимание – поддержке волонтерского движения. Это предоставление помещений в безвозмездное пользование и освобождение от уплаты коммунальных платежей, снабжение необходимыми материалами.

Спасибо всем, кто сегодня словом, делом и молитвами помогает нашим парням, которые с честью и достоинством выполняют сложнейшие боевые задачи. Верим в них и в нашу Победу!

О развитии и поддержке института ТОС

В ходе заседания депутаты рассмотрели вопросы, касающиеся деятельности ТОС и работы сельских старост.

Поддержан вопрос об установлении границ территорий деятельности ТОС – ТОСы «Площадка» и «Поселок 2-й Западный-1» расширяют границы. Также было принято решение о досрочном прекращении полномочий и назначении сельских старост в деревнях Ивановка, Морозовка, Мыза, Струково, селе Торхово. Необходимость проведения собраний граждан регламентирована действующим законодательством, часть старост слагают полномочия в связи с истечением срока, будут проведены собрания граждан по выдвижению новых лидеров.

– Важно, что кандидатуры уже одобрены жителями. Это подтверждает доверие к выбранным людям и показывает, что система работает с опорой на мнение населения, – отметила заместитель председателя Тульской городской Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дарья Герасимова. – Сельские старосты и активисты ТОС – самая неравнодушная и инициативная часть населения. Без их участия сегодня сложно представить решение вопросов на территориях, проведение благоустройства и реализацию самых разных проектов. Именно поэтому укреплению местного самоуправления уделяется большое внимание на муниципальном уровне. Мы системно выстраиваем взаимодействие с активистами, обеспечиваем поддержку их инициатив.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Дарья Герасимова.

Предусмотрено выделение грантовой поддержки для ТОСов, в прошлом году ее получили 14 проектов.

На сегодняшний день в Туле действуют 114 ТОС (21 из них зарегистрированы как юридические лица), порядка 129 сельских старост и более 2000 активных участников местного самоуправления.

– За каждой из этих цифр — конкретные люди, которые берут на себя ответственность за свои территории, помогают соседям, инициируют перемены. Спасибо всем активным и неравнодушным жителям, которые ежедневно помогают делать наши дворы, улицы и населенные пункты комфортнее и уютнее! – поблагодарила Дарья Герасимова.

Внесены изменения в Прогнозный план приватизации

Депутаты поддержали вопрос о внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2026 год.

– Грамотное управление муниципальной собственностью в первую очередь дает возможность эффективно пополнять городской бюджет. Разделы Прогнозного плана (программы) приватизации посвящены основным задачам и направлениям реализации политики в сфере приватизации муниципального имущества и содержат конкретный перечень объектов, предлагаемых к продаже. Все процедуры должны быть открытыми и прозрачными, – отметил заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Борис Воловатов.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Борис Воловатов.

Внимание уделяется интересам бизнеса. Одна из действенных мер поддержки малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне – преимущественное право арендаторов на выкуп имущества. Данное право предусмотрено федеральным законодательством.

– Закон позволяет добросовестным арендаторам, не имеющим задолженности и арендующим муниципальное помещение более года, использовать преимущественное право выкупа, а также предполагает рассрочку по оплате, – подчеркнул Борис Воловатов. – Содействие представителям малого и среднего предпринимательства – важное направление в работе органов местного самоуправления. Включение новых объектов в план приватизации с закреплением за арендаторами права выкупа – это практический шаг навстречу бизнесу, который укрепляет экономическую стабильность и создает условия для дальнейшего развития предпринимательской инициативы.