Надежда Школкина: «Вопрос строительства очистных сооружений является одним из актуальных»

Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» вместе с главой администрации МО г. Донской В.С. Беловым и жителями города проконтролировали строительство очистных сооружений в Донском.

Как подчеркнула Надежда Школкина, вопрос строительства очистных является одним из актуальных для всех районов нашей области, и Донской не исключение.

- На встречах и личных приёмах жители задают данный вопрос, поэтому новость о строительстве новых очистных сооружений в Донском была очень долгожданной, - сказала депутат. - Строители делают всё возможное, чтобы закончить стройку к сроку - в сентябре 2027 года, в чём мы с активистами района убедились лично.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», Народной программы «Единой России».

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», Народной программы «Единой России». Мощность очистных канализационных сооружений рассчитана с учётом перспективного развития Центрального микрорайона. Так, максимальная часовая производительность очистных сооружений составит 530 кубических метров, а суточная — до 6 тысяч кубометров сточных вод. Для сравнения: средняя норма для аналогичных сооружений составляет порядка 1,4 тысячи кубометров в сутки. Таким образом, заложенные мощности позволят обеспечить надёжную и стабильную работу системы водоотведения для указанного района с перспективой его развития, а также снизят нагрузку на окружающую среду и повысят уровень экологической безопасности.

Мощность очистных канализационных сооружений рассчитана с учётом перспективного развития Центрального микрорайона.