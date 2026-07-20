Звезды подарили музыкальную феерию в «Детской Республике «Поленово»

Звездный десант: Адель Стар и группа «Нейросеть» зажгли на дискотеке в "Детской Республике «Поленово».

Звёздный десант впервые посетил территорию лагеря, хотя ранее музыканты уже радовали публику на премии «ДРП лайк 2025» в московском ДК Горбунова.

Вечер получился особенным: если премия запомнилась торжественной атмосферой, то дискотека превратилась в настоящий фейерверк эмоций и драйва. Когда зазвучали любимые хиты, зал взорвался аплодисментами. Юные зрители не просто наблюдали - они пели, танцевали и дарили артистам свою искреннюю поддержку.

Репертуар вечера включал как зажигательные версии известных композиций, так и авторские треки группы, доступные на всех музыкальных платформах. Артисты отметили, что выступление в формате дискотеки стало для них новым и невероятно энергетически насыщенным опытом.

Звездный десант: Адель Стар и группа «Нейросеть» зажгли на дискотеке в "Детской Республике «Поленово».

Природа и атмосфера лагеря произвели на музыкантов особое впечатление. Они оценили не только живописные пейзажи и просторную территорию, но и легендарное пятиразовое питание, которое шутливо назвали одним из главных открытий визита.

Уникальность «Детской Республики «Поленово» заключается в ее особой атмосфере и тематической направленности. Это не просто место отдыха - здесь каждый ребенок, будь то начинающий артист, певец или спортсмен, может найти занятие по душе.

Звездный десант: Адель Стар и группа «Нейросеть» зажгли на дискотеке в "Детской Республике «Поленово».

За кулисами артисты не забывают о своем детстве: они с удовольствием общаются с ребятами, играют в футбол и делятся своими историями. Музыканты признались, что сами с удовольствием побывали бы в лагере в качестве отдыхающих. Более того, они уже планируют вернуться сюда в следующем году для новых встреч с юными поклонниками.

В завершение визита артисты выразили надежду на дальнейшее развитие лагеря и пожелали ему принимать все больше талантливых детей и звёздных гостей. «Детская Республика «Поленово» продолжает доказывать, что является не просто местом отдыха, а настоящей площадкой для ярких событий и незабываемых встреч.