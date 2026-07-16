В Хрущево состоялась встреча с жителями

Встреча с жителями территории «Хрущевское».

Глава города Тулы Алексей Эрк, депутат облдумы Михаил Иванцов, депутаты Тульской городской Думы Александр Шахов и Владислав Трошин, сотрудники администрации города провели встречу с жителями территории «Хрущевское». С активистами были обсуждены основные направления развития Тулы и сельских населенных пунктов.

В ходе встречи жители задали интересующие вопросы.

Начальник главного управления по Зареченскому территориальному округу Александр Сивунов рассказал о приоритетных направлениях развития округа, реализованных проектах. Отчитался о том, что сделано за три последних года на территории «Хрущевское».

Перед началом встречи были организованы консультации профильных специалистов.

Жители задали интересующие вопросы.

– За последние годы заложен серьезный фундамент для будущих достижений. Важнейшими направлениями работы органов местного самоуправления остаются развитие социальной сферы, повышение комфортности проживания. Несмотря на сложности, ограничения и санкции, по многим социально-экономическим показателям Тула в тройке лидеров среди субъектов ЦФО. Успешно реализуются национальные и региональные проекты, муниципальные программы, – отметил Алексей Эрк.

Активисты были отмечены грамотами за вклад в развитие территории.

Он подчеркнул, что в этом большая заслуга команды администрации Тулы во главе с Ильей Беспаловым. Работа ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Миляева, регионального Правительства, депутатов всех уровней.

Активисты были отмечены грамотами за вклад в развитие территории.

– Конечно, огромную роль сегодня играют сами жители – активные, инициативные, неравнодушные. Без их участия невозможно представить реализацию проектов, проведение благоустройства и решение других вопросов. Ключ к успеху – в том, чтобы относиться к городскому хозяйству и друг другу по-семейному – с заботой, вниманием и теплом! – подвел итог мэр.

В завершение встречи активисты были отмечены грамотами за вклад в развитие территории.