Инфекция не смотрит в паспорт и не проверяет социальный статус.

В России тема венерических заболеваний до сих пор окружена стеной неловкого молчания. Многие предпочитают лечиться «по советам из интернета» или ждать, пока само пройдет, боясь переступить порог кожно-венерологического диспансера. Главный врач ГУЗ «ТОКСЦДиК» Наталья Руднева уверена: такое замалчивание стоит людям здоровья, семьи и будущего. Врач рассказала, чем опасны курортные романы, как вирус папилломы человека строит карьеру онколога и зачем молодоженам выдают сертификаты на проверку репродуктивного здоровья.

Главный врач Тульского областного клинического специализированного центра дерматовенерологии и косметологии Наталья Руднева.

— Наталья Сергеевна расскажите, что происходит в организме человека, когда романтика заканчивается?

— Начинается работа для нас. Главная проблема инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), — они умеют притворяться невидимками. Человек чувствует себя абсолютно здоровым, ходит в спортзал, делает карьеру, а инфекция в это время методично разрушает его изнутри.

Самый яркий пример — хламидиоз. Это абсолютный чемпион по скрытности. Он может годами жить в организме, вызывая тихое воспаление. А потом женщина сталкивается с тем, что не может забеременеть. Хламидийная инфекция приводит к воспалению органов малого таза, спаечному процессу в трубах и риску эктопической (внематочной) беременности. Итог — трубное бесплодие. Кроме того, хламидии поражают не только репродуктивную систему, но и суставы, слизистые оболочки глаз. Развивается тяжелая болезнь Рейтера.

— Если симптомов нет, как понять, что пора бежать к врачу? На какие маячки обращать внимание?

— Маячков много, но люди часто списывают их на простуду или усталость. Тревожный звонок — любые изменения привычного состояния. Появились аномальные выделения, зуд, изменился цвет кожи половых органов, появился неприятный запах. Боль при мочеиспускании или дискомфорт во время близости — это уже крик организма о помощи. Также стоит обратить внимание на увеличенные лимфоузлы в паху.

Но я всегда говорю пациентам: даже если ничего не болит, это не значит, что вы здоровы. Внеплановый визит обязателен перед планированием беременности — обоим партнерам. Ребенок не должен расплачиваться за ошибки взрослых своим здоровьем.

— Вы упомянули рак. Сегодня много говорят о вирусе папилломы человека (ВПЧ). Это действительно такая страшная угроза?

— Это тихая пандемия. ВПЧ — самая распространенная вирусная инфекция, которая передается половым путем. Существует более 200 типов вируса, но мы боимся именно группы высокого онкогенного риска. Согласно данным Международного агентства по изучению рака, таких типов 14. Самые агрессивные — 16, 18 и 45. Они ответственны более чем за 80% случаев рака шейки матки. Еще около 15% случаев дают типы 31, 33, 35, 39, 52, 58 и 59.

Суть в том, что вирус встраивается в ДНК клетки эпителия шейки матки. Клетка начинает меняться, перестает быть нормальной. Если иммунитет крепкий, организм может сам подавить вирус. Но если есть сопутствующие инфекции, стресс или курение — риск развития онкологии взлетает. Наша главная задача — поймать этот момент на стадии предрака. Доказано: в отсутствие ВПЧ риск развития рака шейки матки стремится к нулю.

— И этот вирус можно выявить бесплатно в Туле?

— Да, на базе Тульского специализированного центра работает мощная лаборатория. Мы проводим бесплатное ПЦР-исследование на 14 типов ВПЧ высокого онкогенного риска. Берем соскоб эпителиальных клеток, смотрим наличие ДНК вируса. Если находим изменения слизистой на ранней стадии, мы можем провести лечение и не допустить развития рака. Более того, в Тульской области любой житель региона, у которого выявлен ВПЧ онкогенного типа, может получить бесплатное лечение современными препаратами в условиях нашего стационара.

Всего наша лаборатория выполняет более 80 видов анализов. У нас сертифицированные специалисты, оборудование экспертного класса, которое проходит двойной контроль качества — всероссийский (ФСВОК) и международный. Работаем в две смены, с 8 утра до 8 вечера, чтобы люди могли сдать анализы до или после работы. И главное — полная конфиденциальность. Никто никогда не узнает о вашем диагнозе, кроме вашего лечащего врача.

— Кто находится в группе риска? Только те, кто ведет беспорядочную половую жизнь?

— В группе риска находятся все, кто живет половой жизнью. Наличие постоянного партнера снижает риски, но гарантий безопасности, увы, нет ни у кого. Инфекция не смотрит в паспорт и не проверяет ваш социальный статус. Поэтому барьерная контрацепция — презервативы — обязательна. Она защищает не только от нежелательной беременности, но и от букета ИППП-заболеваний.

Отдельно хочу сказать про бытовое заражение. Будьте осторожны в бассейнах, саунах, на пляжах. Полотенца, мочалки и белье должны быть строго индивидуального пользования.

— Сейчас государство активно поддерживает семейные ценности. Как-то изменилась доступность вашей помощи для тех, кто решил создать семью?

— Изменилась кардинально, и я очень этим горжусь. В регионе запущен проект «Репродуктивное здоровье». Теперь прямо в органах ЗАГС после регистрации брака молодоженам выдается специальный сертификат «Молодая семья».

По этому сертификату пара может прийти к нам в наш специализированный центр и совершенно бесплатно пройти обследование на инфекции, передающиеся половым путем, включая тот самый ВПЧ, ВИЧ, гепатиты. Плюс — полноценная консультация врача-дерматовенеролога. Это отличная возможность заложить фундамент здорового потомства и счастливой семьи. Запись идет по телефону, время подбираем максимально удобное для молодых супругов.

— Традиционный вопрос: ваши рекомендации по регулярной проверке здоровья?

— Дисциплина спасает жизни. С 18 до 39 лет нужно проходить профилактический осмотр раз в три года, после 40 — ежегодно. В программу диспансеризации обязательно входит прием акушера-гинеколога и мазок. Также рекомендую хотя бы раз в год сдавать анализ крови на ВИЧ.

Помните: лечить запущенную инфекцию долго, дорого и тяжело для организма. Найти ее на ранней стадии — дело одного визита и нескольких дней ожидания результатов анализа. Ваше здоровье — это ответственность, которую нельзя перекладывать на авось.

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