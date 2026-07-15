В Тульской области партия «Новые люди» представила кандидатов в депутаты Госдумы.

«Большинство людей в стране хотят довольно простых вещей: чтобы можно было спокойно работать, строить планы и понимать, что их мнение имеет значение». С этих слов лидера «Новых людей» в Тульской области Анны Ивановой начался большой форум партии. На нём представители «Новых людей» рассказали о кандидатах в депутаты Госдумы и об идеях, с которыми идут на сентябрьские выборы.

В творческом кластере «Октава» собрались сторонники и члены партии, а также участники проектов «Новых людей». Мероприятие прошло при поддержке благотворительных фондов «Капитаны» и «Генезис».

В Тульской области партия «Новые люди» представила кандидатов в депутаты Госдумы.

Сначала гости могли поучаствовать в интерактивном квесте, посвящённом разным направлениям программы партии: доступной медицине и образованию, поддержке семей ещё до рождения ребёнка, внедрению цифровых технологий в разные сферы жизни — от транспорта до судебной практики.

Затем перед участниками форума выступили кандидаты в депутаты Госдумы.

«Сегодня России нужны не революции, а эволюция. Мы хотим создать стабильное и спокойное будущее для страны, где хочется жить, где чиновники работают ради людей, а не ради красивых отчётов. Мы живём в непростое время, когда вокруг очень много поводов для тревоги. Тем важнее показать, что настоящая сила — в доверии и в людях», — сказала Анна Иванова.

В Тульской области партия «Новые люди» представила кандидатов в депутаты Госдумы.

Ещё один кандидат в депутаты Госдумы, руководитель отделения партии в Ясногорске Валентин Соин отметил, что «Новые люди» сформировали команду, в которую вошли представители разных сфер: волонтёры и предприниматели, учителя и врачи, инженеры и учёные. Многие из них уже помогают людям, создают образовательные, благотворительные и другие проекты.

Предприниматель и кандидат в депутаты Госдумы Максим Минаков добавил, что «Новых людей» отличает стремление к политике с человеческим лицом. Представители партии выступают против блокировок, помогают развиваться местным производителям. Эти инициативы «Новые люди» намерены продолжать в новом созыве Госдумы.