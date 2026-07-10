Выпускникам ТулГУ вручили дипломы с отличием

В Тульском государственном университете прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам магистратуры.

Выпускников поздравили первый заместитель Губернатора Тульской области – председатель Правительства Тульской области Михаил Пантелеев, сенаторы РФ Николай Воробьев и Михаил Борщев, ректор ТулГУ Олег Кравченко, Глава города Тулы Алексей Эрк, командир 39-го огвмедо (а) Юрий Бровко и другие почетные гости.

От имени губернатора Дмитрия Миляева собравшихся поприветствовал Михаил Пантелеев.

– Сегодня Тульская область активно реализует масштабные проекты в промышленности, экономике, строительстве, городском хозяйстве. Зачастую успех этих проектов зависит от людей, которые предлагают новые решения, внедряют современные технологии и берут ответственность за результат. Я желаю вам всем стать именно такими специалистами! – отметил председатель Правительства Тульской области.

Алексей Эрк поблагодарил ректора университета и профессорско-преподавательский состав за подготовку молодых профессионалов и вручил выпускникам дипломы с отличием.

Алексей Эрк в своем выступлении поблагодарил ректора университета и профессорско-преподавательский состав за подготовку молодых профессионалов и вручил выпускникам дипломы с отличием.

– Сегодня особый момент в вашей жизни. Красный диплом – подтверждение вашего огромного таланта и трудолюбия. А главное, подтверждение того, что вы действительно выбрали себе специальность по душе. Пусть профессиональная деятельность приносит удовлетворение и признание. Мы также искренне надеемся, что полученные знания и навыки вы сможете применить именно в нашем регионе, который по инициативе Губернатора Тульской области Дмитрия Вячеславовича Миляева объявлен территорией семейного счастья. Желаю юношам и девушкам не только построить успешную карьеру, но и создать крепкую семью, воспитать детей в атмосфере заботы и поддержки, – подчеркнул Глава города.

Глава Тулы пожелал выпускникам не только построить успешную карьеру, но и создать крепкую семью.

Успехов выпускникам в своем приветственном слове пожелал командир 39-го отдельного гвардейского медицинского ордена Пирогова отряда (аэромобильного) ВДВ, участник СВО Юрий Бровко.

– Мы живем в непростое время – время подвигов и свершений. Свершений ради нашей родной земли, наших родителей, будущего наших детей. Оставайтесь верны своим принципам, достойно работайте на благо государства и гордо несите звание выпускника Тульского государственного университета, – сказал Юрий Бровко.

По традиции в завершение церемонии в небо взлетели конфедератки.

Среди выпускников 2026 года – президентские и правительственные стипендиаты, обладатели грантов ректора ТулГУ, представители молодежных лабораторий. В этом году магистратуру Тульского государственного университета окончили 258 человек, 59 человек и в бакалавриате, и в магистратуре завершили обучение на «5».

По традиции в завершение церемонии в небо взлетели конфедератки.