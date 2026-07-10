В Туле чествовали участников проекта «Медики для Победы»

В музее специальной военной операции на территории парка «Патриот-Тула» прошло мероприятие, посвященное трехлетней годовщине проекта «Медики для Победы».

В четверг, 9 июля, в музее специальной военной операции н территории парка «Патриот-Тула» прошло торжественное мероприятие, посвященное трехлетней годовщине проекта «Медики для Победы».

В зале собрались организаторы, стоящие у его истоков, а также депутаты Тульской городской и областной Думы, волонтеры, представители бизнес-сообщества, духовенства, сотрудники медицинских учреждений – все, кто принимает участие в проекте и поддерживает наших военнослужащих.

Девиз проекта – «Выбраны самой судьбой жизнь сберечь идущих в бой».

Идея о создании проекта «Медики для Победы» родилась в 2023 году на площадке Общественной палаты Тульской области. Тогда было принято решение объединиться для взаимодействия с медиками, которые работают в зоне СВО, в военных госпиталях, медицинских учреждениях на новых территориях Российской Федерации.

Девиз проекта – «Выбраны самой судьбой жизнь сберечь идущих в бой». Логотип «Медиков для Победы» был разработан Валерием Кузьминым и отражает суть проекта: сохранение жизни и здоровья защитников Родины.

Глава города Тулы Алексей Эрк обратился к присутствующим.

Один из идейных вдохновителей и создателей проекта – Глава города Тулы Алексей Эрк.

Мэр обратился к присутствующим:

– «Медики для Победы» на сегодняшний день уже мощное движение, которое на деле подтверждает: наша сила – в единстве! За это время к проекту присоединились более тысячи единомышленников из разных регионов, выстроено взаимодействие с различными предприятиями и учреждениями, бизнес-сообществом, Тульской городской Думой. Его участниками отправлено более 100 гуманитарных конвоев, в составе которых: квадроциклы, автомобили, мотоциклы, системы РЭБ, квадрокоптеры, генераторы, дизельные отопители, сварочные аппараты, стройматериалы, бронежилеты, маскировочные сети, термоодеяла, медицинское оборудование, перевязочные и расходные материалы и многое другое. Эта работа ведется при поддержке Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. Это целая армия неравнодушных людей. Низкий поклон каждому за отзывчивость и доброе сердце! – отметил Алексей Эрк.

На мероприятии присутствовали военнослужащие и военные медики. Они поблагодарили участников проекта за неоценимую поддержку. Слова признательности волонтерам также выразил командир 39-го отдельного гвардейского медицинского ордена Пирогова отряда (аэромобильного) ВДВ Юрий Бровко. Он вышел на связь по телефону.

В числе награжденных депутат Тульской гордумы Ирина Рублевская.

За неравнодушие, активную гражданскую позицию и постоянную помощь участникам специальной военной операции собравшимся были вручены награды.

В числе награжденных – первые заместители председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева и Евгений Смолянинов, заместители председателя Тульской городской Думы Дарья Герасимова и Борис Воловатов, депутаты гордумы Елена Шмелева, Ирина Рублевская, Анна Савищева, Алексей Ишутин и Александр Шахов.

Для гостей мероприятия выступил солист Тульской областной филармонии, волонтер, ветеран боевых действий Сергей Лукьянчиков. Он исполнил авторские песни.

Присутствующие ознакомились с экспозицией музея СВО и осмотрели выставку «Солдаты жизни», развернутую в фойе. Она повествует о наших земляках – военных медиках, спасавших жизни бойцов в разные периоды истории.