В Штабе общественной поддержки «Единой России» отметили достижения Федерации тхэквондо Тульской области

Сенатор Николай Воробьев провел выездной прием граждан в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Тульской области.

В ходе встречи он пообщался с представителями Федерации тхэквондо Тульской области, обсудив вопросы развития этого вида спорта и поддержки спортивных инициатив. Тренеры и спортсмены подвели итоги прошедшего года, рассказали о достигнутых результатах, обсудили развитие тхэквондо в регионе и планы на будущее.

Николай Воробьев отметил, что в Тульской области вопросам развития физической культуры и спорта уделяется особое внимание. По его словам, создание условий для занятий спортом, поддержка детско-юношеского спорта и воспитание новых поколений чемпионов являются одними из приоритетных направлений работы Правительства региона и губернатора Дмитрия Миляева.

Николай Воробьев вручил тренерам и спортсменам Федерации тхэквондо Тульской области благодарности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

«Спорт воспитывает характер, дисциплину и стремление к победе. Особенно важно создавать условия, чтобы как можно больше детей и молодежи могли заниматься любимым видом спорта, добиваться высоких результатов и прославлять Тульскую область на соревнованиях самого высокого уровня», – отметил сенатор.

Сенатор Российской Федерации Николай Воробьев.

Также Николай Юрьевич предложил организовать встречу спортсменов и тренеров с заместителем министра спорта Российской Федерации Александром Никитиным.

В завершение мероприятия Николай Воробьев вручил тренерам и спортсменам Федерации тхэквондо Тульской области благодарности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации за особый вклад в развитие физической культуры и спорта на территории региона.