Актер Клим Кривоносенко посетил «Детскую Республику «Поленово».

В один из июльских дней в «Детской Республике «Поленово», расположенной на берегу Оки, прошла встреча с Климом Кривоносенко - юным актером, известным по главной роли в спортивном фильме «Дополнительное время». Вместо официального выступления гость выбрал формат живого диалога: ребята задавали вопросы, делились впечатлениями от фильма и узнавали, как устроена работа на съемочной площадке.

Этот визит стал частью давней традиции лагеря: в лагерь регулярно приезжают артисты, спортсмены и деятели культуры, чтобы поделиться опытом и вдохновить воспитанников. Пространство, созданное для раскрытия творческого потенциала, в очередной раз подтвердило: здесь отдых и вдохновение действительно идут рука об руку.

Центральной темой разговора стал фильм «Дополнительное время», вышедший в начале года. Картина рассказывает историю сводных братьев, которые переносятся в 1999 год, чтобы помочь юному хоккеисту Вадиму Шипачеву поверить в себя. Именно эта роль стала для Клима настоящим прорывом.

Актер Клим Кривоносенко посетил «Детскую Республику «Поленово».

Ребят особенно заинтересовали детали съемочного процесса. Один из самых запоминающихся эпизодов - работа с собакой по кличке Шайба. Клим рассказал, что, несмотря на наличие профессиональных дрессировщиков, актерам пришлось учиться чувствовать животное: «Собаки слушают не только команды, но и настроение человека».

Также дети спрашивали, как удалось воссоздать атмосферу Москвы конца 90-х. Актер объяснил, что художники-постановщики и монтажеры кропотливо убирали из кадра современные небоскребы, чтобы зритель по-настоящему окунулся в эпоху. Отдельно Клим признался, что в одной из сцен ему пришлось играть на скрипке - хотя до этого он никогда не держал инструмент в руках. Естественно, в финальной версии звучала запись профессионального музыканта.

Актер Клим Кривоносенко посетил «Детскую Республику «Поленово».

Говоря о своем пути в профессию, актер поделился, что начал не с театрального кружка, а с участия в музыкальном телешоу. Но именно атмосфера съемочной площадки увлекла его в мир кино. Сейчас он совмещает школу с работой в театре и кино, мечтает поступить в театральный вуз и даже рассматривает возможность попробовать себя в режиссуре - особенно в жанре психологического хоррора. Однако самым дорогим проектом для него остается сериал «Три друга, клад и матрос Кошка», снятый в Крыму.

В завершение встречи Клим отметил особую атмосферу лагеря. Он искренне признался, что, несмотря на плотный график, хотел бы когда-нибудь приехать в «Детскую Республику «Поленово» уже в качестве отдыхающего, чтобы самому прочувствовать ту дружную, активную и теплую энергию, которая делает поленовцев особенными.