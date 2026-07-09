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Общество9 июля 2026 6:00

Актер Клим Кривоносенко посетил «Детскую Республику «Поленово»

Юный актер из фильма «Дополнительное временя» рассказал детям о съемках, собаке Шайбе и мечтах о режиссуре
Источник:kp.ru
Актер Клим Кривоносенко посетил «Детскую Республику «Поленово».

Актер Клим Кривоносенко посетил «Детскую Республику «Поленово».

В один из июльских дней в «Детской Республике «Поленово», расположенной на берегу Оки, прошла встреча с Климом Кривоносенко - юным актером, известным по главной роли в спортивном фильме «Дополнительное время». Вместо официального выступления гость выбрал формат живого диалога: ребята задавали вопросы, делились впечатлениями от фильма и узнавали, как устроена работа на съемочной площадке.

Этот визит стал частью давней традиции лагеря: в лагерь регулярно приезжают артисты, спортсмены и деятели культуры, чтобы поделиться опытом и вдохновить воспитанников. Пространство, созданное для раскрытия творческого потенциала, в очередной раз подтвердило: здесь отдых и вдохновение действительно идут рука об руку.

Центральной темой разговора стал фильм «Дополнительное время», вышедший в начале года. Картина рассказывает историю сводных братьев, которые переносятся в 1999 год, чтобы помочь юному хоккеисту Вадиму Шипачеву поверить в себя. Именно эта роль стала для Клима настоящим прорывом.

Актер Клим Кривоносенко посетил «Детскую Республику «Поленово».

Актер Клим Кривоносенко посетил «Детскую Республику «Поленово».

Ребят особенно заинтересовали детали съемочного процесса. Один из самых запоминающихся эпизодов - работа с собакой по кличке Шайба. Клим рассказал, что, несмотря на наличие профессиональных дрессировщиков, актерам пришлось учиться чувствовать животное: «Собаки слушают не только команды, но и настроение человека».

Также дети спрашивали, как удалось воссоздать атмосферу Москвы конца 90-х. Актер объяснил, что художники-постановщики и монтажеры кропотливо убирали из кадра современные небоскребы, чтобы зритель по-настоящему окунулся в эпоху. Отдельно Клим признался, что в одной из сцен ему пришлось играть на скрипке - хотя до этого он никогда не держал инструмент в руках. Естественно, в финальной версии звучала запись профессионального музыканта.

Актер Клим Кривоносенко посетил «Детскую Республику «Поленово».

Актер Клим Кривоносенко посетил «Детскую Республику «Поленово».

Говоря о своем пути в профессию, актер поделился, что начал не с театрального кружка, а с участия в музыкальном телешоу. Но именно атмосфера съемочной площадки увлекла его в мир кино. Сейчас он совмещает школу с работой в театре и кино, мечтает поступить в театральный вуз и даже рассматривает возможность попробовать себя в режиссуре - особенно в жанре психологического хоррора. Однако самым дорогим проектом для него остается сериал «Три друга, клад и матрос Кошка», снятый в Крыму.

В завершение встречи Клим отметил особую атмосферу лагеря. Он искренне признался, что, несмотря на плотный график, хотел бы когда-нибудь приехать в «Детскую Республику «Поленово» уже в качестве отдыхающего, чтобы самому прочувствовать ту дружную, активную и теплую энергию, которая делает поленовцев особенными.